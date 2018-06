Et helt særligt fællesskab i håndboldklubben

Det er stemningen. Stemningen af, at her er godt at være og plads til alle - på trods af den fysisk ringe plads på banen... Den vender vi tilbage til.

Der grines, snakkes strategier, vendes emner som lektier og planer i weekenden, samtidig med, at man ikke er i tvivl om, at de unge menneske rer her for at spille håndbold.