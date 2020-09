Se billedserie De mange fremmødte kørte i kortege fra Vibeengskolen til ulykkesstedet, hvor der blev lagt blomster. Foto: Kim Rasmussen

Et år efter ulykken: Martin blev mindet

For et år siden blev Martin »Donut« Hansen dræbt i en trafikulykke på sin motorcykel, og tirsdag aften mindedes en kortege af venner og familie den afdøde Martin.

Den 22. september sidste år var været ligeså flot, som det var tirsdag aften i år. Men på trods af det gode vejr og de fine oversigtsforhold, blev Martin »Donut« Hansen overset af en bilist i krydset mellem Terslev Skolevej og Ringstedvej, og tirsdag aften var en stor flok af familie og venner mødt op på Vibeengskolen i Haslev for at mindes Martin Hansen, der ikke overlevede trafikuheldet.

- Martin var meget udadvendt, og så komisk, som det kan lyde, så gik han rigtig meget op i sikkerhed, og i at køre pænt. Med det her memory run vil vi mindes Martin, men vi vil også gerne sætte fokus på de konflikter, der kan være mellem motorcyklister og bilister, for vi bliver overset i trafikken, og det var også det der skete med Martin, fortæller Michael Frandsen fra motorcykelklubben »White Knights«, der stod for paradekørslen.

Det var dog ikke kun medlemmerne fra Martin Hansens egen motorcykelklub, der var dukket op for at vise deres respekt for den vellidte motorcyklist, og det var Martin Hansens søn Jesper Hansen rigtig glad for.

- Det er pissefedt at se, at der er så mange mennesker, der har stået ham nær, og at folk har lyst til at komme og mindes ham. Det viser også, at vi, der kører motorcykel, er en familie. Når man møder en anden motorcyklist på vejene, hilser man altid lige for ligesom at sige: »Godt at se dig, pas godt på dig selv«. Vi er skrøbelige i trafikken, og derfor er der også et sammenhold mellem os, siger Jesper Hansen, der selv kørte med i minde-paraden.

Gad ikke mere Jesper Hansen manglede kun køreprøven for at få sit motorcykelkørekort, da hans far blev dræbt i ulykken på Terslev Skolevej, men på trods af, at ulykken tog hårdt på den nu 23-årige Jesper, så endte han alligevel med at tage kørekortet.

- Jeg gik helt ind i mig selv lige efter ulykken, og jeg gad ikke mere. I tre uger mødte jeg ikke op på min uddannelse i Odense, og jeg brugte alt min tid på at sørge over min far. Jeg droppede alle tanker om at tage mit motorcykelkørekort, men efter et stykke tid begyndte jeg alligevel at tænke over det. Min far har altid kørt motorcykel, og til sidst måtte jeg erkende, at jeg blev nødt til at have kortet, og fire dage efter køreprøven købte jeg en motorcykel, fortæller Jesper Hansen, hvis beslutning dog ikke faldt helt i god jord hos hans mor.

- Det var ikke årets beslutning, men som Jesper siger: »Hvis far var kørt galt i bilen, måtte jeg så heller ikke køre bil?«. Jeg er overbevist om, at med det, Jesper har i bagagen, så skal han nok passe rigtig godt på sig selv, siger Laila Hansen, der også var mødt op på Vibeengskolen.

Giver mig ro Jesper Hansen er afklaret og selvom det var på en motorcykel, hans far ulykke skete, så er det faktisk der, han føler sig tættest på sin far.

- Når jeg tager hjelmen på og sætter mig i sadlen, får jeg ro. Det er mit »happy place«, og uanset hvor meget larm der er omkring mig, så bliver der helt stille, når jeg kører på motorcykel. Jeg ville jo i bund og grund bare gerne have lov til at køre en tur med min far, men det kan jeg ikke komme til. På den her måde føler jeg alligevel et bånd til ham, og det giver mig ro, siger han.

Da alle de inviterede var dukket op på skolen, satte kortegen i gang og kørte i samlet flok mod ulykkesstedet, hvor der blev lagt blomster, sørgebind og lys, inden der blev holdt et minuts stilhed for Martin Hansen.

Familien rykkede sammen, og det er tydeligt, at selvom de er afklarede, så er deres liv stadig ændrede for evigt.

- Politiet kalder det en ulykke, men for os var det jo en katastrofe. Jeg har kendt Martin i 28 år, han ville være fyldt 50 i år, og vi kunne også snart fejre sølvbryllup, så det er noget vi har arbejdet rigtig meget med at få afklaret, siger Laila Hansen, der samtidig har en bøn til alle bilister:

- Kør bil, når du kører bil, og brug de fem sekunder ekstra på at orientere dig, for motorcykler kan være svære at se, specielt, hvis man sidder og roder med radioen eller telefonen, siger hun.

