Erhvervsministeren: - Skovtårnets turismeværdi vejer tungest

Faxe - 11. november 2020 kl. 06:54 Af Nikolaj Rasch Skou Kontakt redaktionen

Valget mellem Skovtårnets attraktionsværdi og hensynet til vindmøller er vanskeligt, skriver erhvervsminister Simon Kollerup (S) til Mai Villadsen (EL).

Enhedslistens folketingsmedlem Mai Villadsen stillede 30. oktober i år et paragraf 20 spørgsmål til erhvervsminister Simon Kollerup (S) omkring turisthensynet kontra klimahensynet ved Skovtårnet.

Spørgsmålet lyder:

»Vil ministeren i sagen om Skovtårnet og de tre vindmøller ved Sparresholm Gods svare på, hvordan det kan være, at han vægter turismehensyn - heriblandt den private ejer af Skovtårnets interesse i indtjening - tungere end Næstved Kommunes ambition om at leve op til Danmarks klimamål, når man tænker på, at opførslen af vindmøllerne har været på tegnebrættet langt før opførslen af Skovtårnet, og at der ikke findes nogen form for evidens for, at tre vindmøller, der ligger 1,7 kilometer væk, reelt vil ødelægge udsigten fra tårnet og derfor være til hinder for turismens videre udvikling i Faxe Kommune?«

Svaret fra 9. november Simon Kollerup lyder:

»Der er ingen tvivl om, at der har været tale om en vanskelig afvejning, og jeg har stor forståelse for både hensynet til at værne om Skovtårnets attraktionsværdi og for hensynet til vindmøllernes rolle i Næstved Kommunes grønne omstilling. Det er derfor ærgerligt, at de to kommuner ikke har kunnet nå frem til en løsning.

I min vurdering har jeg lagt vægt på, at Skovtårnet i 2019 tiltrak mere end 350.000 besøgende i 2019, og at Skovtårnet har opnået stor bevågenhed både i indland og udland, blandt andet med optagelsen på TIME Magazines liste over »Worlds 100 Greatest Places to Visit«. Derudover har jeg lagt vægt på, at Skovtårnets attraktionsværdi netop baserer sig på muligheden for at se vidt omkring og få en oplevelse af landskabet oppefra. På den baggrund har ejerne af Camp Adventure og Faxe Kommune oplyst, at det er deres klare vurdering, at opstillingen af tre store vindmøller i den omhandlede nærhed utvivlsomt vil påvirke oplevelsen negativt.

På den baggrund var min samlede vurdering, at hensynet til Skovtårnets turismeværdi for Faxe Kommune vejede tungere end hensynet til Næstved Kommune i den konkrete sag.«

Mai Villadsen skriver i en e-mail til avisen: »Jeg forstår til fulde, at ministeren har stået i et dilemma. Jeg mener dog, at han har truffet den forkerte beslutning.

Vindmøllerne ville selvfølgelig ikke pynte på udsigten fra Skovtårnet. Men stod det til Enhedslisten, så vægter klimahensynet over turisthensyn og udsigt. Jeg håber, at Næstved Kommune ikke opgiver arbejdet for klimaet, og finder en anden løsning, når nu regeringen blokerer for vindmøllerne.«