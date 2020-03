Ib Elberg glæder sig over den seneste hjælpepakke, men butikkerne har brug for støtten hurtigst muligt, fastslår han. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Erhvervslivet sukker efter penge: Handelsformand lukker selv midlertidigt

Faxe - 23. marts 2020 kl. 16:33 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kompensation for tabt omsætning. Faste udgifter dækkes. Bedre muligheder for at tage lån.

Den seneste hjælpepakke, som et enigt Folketing vedtog i slutningen af seneste uge, giver på en række områder en hjælpende hånd til det lokale erhvervsliv.

Eksempelvis kan frisøren eller restaurant, som har måttet lukke midlertidig på grund af politiske tiltag, der skal begrænse coronasmitten, nu få betalt store dele af deres faste udgifter til husleje, vand og varme.

I Faxe glæder formanden for den lokale erhvervsforening sig i første omgang over endnu en hjælpepakke, som skal holde hånden under landets virksomheder. Men hjælpen skal komme hurtigt, påpeger han.

- Al hjælp er nødvendig og velkommen. Men en ting er, at vi hører om rigtig mange penge i hjælpepakkerne, noget andet er tidshorisonten. For hvis det bliver alt bureaukratisk, er der nogle butikker, som vil bukke under, inden de får hjælpen. Derfor er det vigtigt, at hjælpen bliver fremskyndet, understreger Ib Elberg.

Han afventer også de konkrete skemaer, som virksomhederne skal bruge til at ansøge om økonomisk støtte. Skemaer, som formentlig bliver offentliggjort i denne uge.

- Det er flot, at samfundet vil hjælpe os, og at bankerne er klar til at hjælpe, men vi skal også se tingene på skrift, før vi rigtigt kan kommentere. Jeg har selv sat min revisor til at kigge på det, når skemaerne bliver tilgængelige, og ellers kan vi ikke gøre andet end at håbe og tro, at det kan vende. Lige nu er det forfærdeligt, og ingen er undtaget, siger Elberg.

Lukker selv midlertidigt Butiksindehaveren lukkede selv i dag mandag sin butik Din Tøjmand ned midlertidigt. Indtil videre frem til næste weekend.

- Det giver ingen mening at holde åbent. Blandt andet fordi man hurtigt ryger ud i en "shitstorm", for folk kan ikke forstå, at vi alle ikke har lukket. Derudover udebliver kunderne, så vi er desværre nødt til at tage tyren ved hornene og lukke ned, forklarer Ib Elberg.

Han har endnu ikke det fulde overblik over butikkerne i Faxe men fortæller, at naboen Boghuset eksempelvis har åbent.

- Det er godt, de fortsat har åbent, så folk kan købe spil og andet underholdning, siger handelsformanden.

Øretæver på vej Ib Elberg fortæller, at det blandt andet er akutte udgifter til bestilte varer, som i sidste ende kan betyde butikslukninger.

- Det er ikke alle leverandører, som er lige villige til at hjælpe forretningerne med de varer, der skal betales, og det kan give øretæver om en måneds tids, påpeger han.

Derfor vurderer formanden for Faxe Erhvervsforening, at man først for alvor kan lave en status over erhvervslivet og konsekvenserne af corona om en måneds tid.

- Til den tid vil vi kunne se, mærke og følge, at der er nogen, som lider nød. Hvis folk skal have glæde af hjælpepakkerne, skal man ikke spekulere længe over det. Det er nu og her, der er brug for pengene, fastslår Ib Elberg.