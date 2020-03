Direktøren i Business Faxe, Tomas Legarth (tv), ønsker handling nu fra Faxe Kommune, der her ses repræsenteret ved borgmester Ole Vive (V) under den traditionelle nytårskur. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Erhvervslivet kræver akut og langsigtet handling nu

Faxe - 24. marts 2020

Flere lokale virksomheder er i overhængende fare for at lukke, og derfor må kommunen stille sig forrest og tage lederskab, lyder det fra Business Faxe.

- Vi peger ikke fingre, og vi skal selv være med til at tage lederskab, men vi foreslår konkret at standse virksomhedernes blødning med førstehjælp, rådgivning og projekter på længere sigt, lyder det fra Tomas Legarth.

Han er direktør for Business Faxe, og erhvervsorganisationen kommer nu med en »konstruktiv anbefaling« til Faxe Kommune. Det handler ikke om, at kommunen skal sende en masse penge ned i lommerne på de private virksomheder. I stedet skal midlerne bruges på at købe rådgivning ind og langsigtede projekter, som kan hjælpe de lokale virksomheder på både den korte og lange bane.

- Kommunen skal ikke finansiere hjælpepakker, men de skal sætte penge af til projekter, så der også er noget på den anden side af coronakrisen. Derudover skal der afsættes ressourcer, så virksomhederne kan få rådgivning til, hvad de skal og ikke skal gøre lige nu, og hvordan de kan søge statens hjælpepakker, forklarer Tomas Legarth og uddyber:

- Lad os købe en person ind til at hjælpe folk konkret med for eksempel moms. Det kunne være en, som sad hos os og hjalp virksomhederne her og nu, for mange er lukningstruede, desperate og rundforvirrede.

- Hvor akutte er problemerne for de lokale virksomheder?

- De er vildt akutte. Der er virksomheder, som lukker og er ved at gå i betalingsstandsning. Det er specielt hoteller, restauranter og turismen, som bløder meget. Folk bliver sendt hjem uden løn eller fyret, og næste konsekvens bliver at lukke helt ned, fastslår Tomas Legart.

Langsigtede projekter

Derfor er det ifølge Business Faxe essentielt, at der bliver sat en hurtig indsats i gang for at afbøde konsekvenserne for de lokale virksomheder.

Virksomhederne har behov for et overblik over konkrete muligheder og hjælp til at søge statens forskellige hjælpepakker.

Erhvervsorganisationen foreslår, at Faxe Kommune i alt afsætter omkring én millioner kroner. Pengene skal blandt andet gå til indkøb af kompetencer, som kan rådgive de rådvilde virksomheder, og projekter der er rettet imod de hårdest ramte brancher.

- Kommunen skal sætte penge af til på længere sigt, så virksomhederne ved, hvad der skal gøres på den anden side og ikke skal begynde helt forfra. Det gælder specielt turismen, men også detailhandlen, påpeger Tomas Legarth.

Forbrug skal fortsætte

Men en ting er akut rådgivning og kommunale projekter. Noget andet er danskernes forbrug, som efter alt at dømme falder i øjeblikket.

Det går hårdt ud over virksomhederne, når deres omsætningen falder drastisk, og derfor håber Tomas Legart, at danskerne fortsat vil støtte lokalt:

- Det drejer sig om, at vi sikrer, at folk fortsætter forbruget og investeringer. Men jeg er ikke fortaler for, at vi går på kompromis med sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Tværtimod. Men rigtig meget kan lade sig gøre, og man kan godt holde hjulene i gang, siger direktøren og fortsætter:

- Folk skal ud og handle og ikke købe et nyt fjernsyn i en stor kæde, men i stedet købe det lokalt og fortsætte det, som de altid har gjort, mens de følger anbefalingerne. Det må ikke ske, at folk holder helt igen med forbruget og investeringerne.

Tomas Legarth slår i samme omgang fast, at man selvfølgelig tager coronasmitten meget alvorligt.

For samfundets skyld

Business Faxe sendte i går mandag sine anbefalinger til politikerne i byrådet, og organisationen håber blandt andet, at man kan få et dagligt samarbejde op at stå med Faxe Kommune.

- Hvad vil det betyde for det lokale erhvervsliv, hvis jeres forslag bliver sat i gang?

- Det vil afbøde konsekvenserne for virksomhederne, som ellers risikerer at lukke. Medarbejdere vil kunne beholde deres arbejde, og dermed undgår kommuner og staten at betale understøttelse. Det handler om at sikre, at det lokale erhvervsliv overlever. Både for erhvervslivets skyld, men ikke mindst for samfundets skyld, understreger Tomas Legarth.