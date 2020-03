Flere virksomheder i Faxe Kommune er truet af lukning på grund af coronakrisen, fortæller erhvervsdirektør Tomas Legarth. Foto: Business Faxe

Send til din ven. X Artiklen: Erhvervsdirektør: - Flere virksomheder er ved at gå ned Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Erhvervsdirektør: - Flere virksomheder er ved at gå ned

Faxe - 21. marts 2020 kl. 09:15 Af Per Skovkjær Sand Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Konkurs truer nu flere virksomheder i Faxe Kommune på grund af corona. Hoteller, restauranter, turisme og detailhandel er hårdt ramt, fortæller erhvervsdirektør Tomas Legarth

Hoteller, restauranter og turisme blev ramt med det samme, da regeringen indførte vidtgående restriktioner i forsamlingsfriheden og indrejseforbud til Danmark i sidste uge, og nu er detailhandlen også i knæ, fortæller Tomas Legarth, der er direktør i Business Faxe.

- De første virksomheder er allerede lukningstruede, og det må ikke brede sig. Heldigvis har vi få et de første hjælpepakker fra centralt hold, siger erhvervsdirektøren.

Business Faxe er en erhvervsorganisation for over 200 virksomheder i Faxe Kommune og laver erhvervsservice og -udvikling for kommunen.

- Ikke raketvidenskab Årsagen til virksomhedernes problemer er simpel.

- Det er ikke raketvidenskab. Man skal bare forstå, at i det øjeblik, der ikke kommer en kunde ind gennem butikken, så er der ingen indtægt. Og de har jo typisk stadig udgifter. Det holder man ikke til ret længe, siger Tomas Legarth.

De tunge omkostninger er husleje og lønninger. Visse brancher har mistet samtlige indtægter med et fingerknips, men har stadig store udgifter.

- Det første, vi så, var i hotel- og restaurationsbranchen, hvor der lige pludselig ingen kunder kom. Der er timelønnede sendt hjem uden lån, og der er afskedigelser i gang, siger Tomas Legarth, der mener, at det vil få uoverskuelige konsekvenser, hvis samfundet lukkes helt ned i månedsvis.

Som ringe i vandet Udviklingen er ikke bare slem for virksomhedslederne. Det går også ud over masser af mennesker, som pludselig ikke har et arbejde længere.

- Det får lige pludselig konsekvenser i de små private hjem, der så køber mindre nede i de lokale butikker, og så eskalerer det bare nedad, siger Tomes Legarth.

Næst efter hotel, restauration og turisme er detailhandlen hårdt ramt. Specielt efter tirsdagens pressemøde, hvor regeringen skærpede linjen over for butikker med krav om mindst fire kvadratmeter per kunde.

Håndværket kører endnu I bygge- og anlægsbranchen holdes betonblandere og vinkelslibere endnu i omdrejninger, fortæller Tomas Legarth.

- De kan stadigvæk udføre deres arbejde, så længe de kan få materialer, siger han.

Og det kan gøres på forsvarlig vis.

- Hvis de kører ude og laver deres arbejde eller sætter vægge op inden døre, så kan det godt gøres under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Så de er ikke så hårdt ramt lige nu, fortæller Tomas Legarth.

Erhvervsdirektøren mener, det er godt, at virksomhederne arbejder, alt hvad de kan, trods corona, og at vi alle handler så meget lokalt som muligt.

- Vi skal gøre alt, for at sundhedssystemet ikke rammer sin øverste kapacitet, men vi skal samtidig sørge for at holde hjulene i gang, siger Tomas Legarth.

Kreativitet opstår i krisen Erhvervsdirektøren fortæller, at virksomheder i løbet af den første uges tid med skrappe corona-restriktioner i Danmark på kort tid har skullet finde hoved og hale i, hvad de må og kan, i muligheder for at sende medarbejdere hjem og i kontraktlige forpligtelser til andre og andres kontraktlige forpligtelser over for dem. Midt i kaos tænker nogle også kreativt, fortæller Tomas Legarth.

- Der er små bed- and breakfaster, som slår sig op på at sige, at hvis du skal være hjemme her den næste måned, kunne det så være rart at være her hos mig?; Prøv at tænke kreativt: Hvordan kan jeg tilbyde noget i disse tider og stadig overholde sundhedsmyndighedernes anbefalinger, siger han.