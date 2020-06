Erfaren direktør skal lede Faxe Kommune

Se billedserie 44-årige Carsten Riis er økonom, og han har i sin 17 år lange kommunale karriere beskæftiget sig med alle fagområder.

Faxe - 25. juni 2020 kl. 13:16 Af Nikolaj Rasch Skou Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

44-årige Carsten Riis bliver ny kommunaldirektør i Faxe Kommune fra 1. august.

Det besluttede Faxe Byråd i dag kort før klokken 13 på et ekstraordinært byrådsmøde.

- På egne og byrådets vegne glæder jeg mig over at kunne byde Carsten Riis velkommen som kommunaldirektør i Faxe Kommune. Han er en stærk profil, der har et skarpt blik for økonomi og økonomistyring, og han har solid kommunal erfaring, siger Faxe Kommunes borgmester Ole Vive (V)

Carsten Riis forlader en stilling som direktør i Ballerup Kommune, hvor han gennem en årrække har haft ansvar for økonomi, teknik- og miljø, erhverv, ejendomme og digitalisering.

Faxe Kommunes nye kommunaldirektør har i alt 17 års kommunal erfaring med sig, og gennem sin karriere har han beskæftiget sig med alle fagområder.

- Carsten er økonom, og han har erfaring som direktør fra både Københavns og Ballerup kommuner, hvor han også har varetaget omsorgsområdet. Det er et enigt byråd, der peger på ham som vores nye kommunaldirektør. Vi glæder os meget over, nu at kunne se ind i nogle udviklingsprojekter med en fuld direktion, siger Ole Vive, der er overbevist om, at alle tre kandidater, der var til den sidste samtale, ville kunne have bestridt jobbet.

- Der har været et utrolig højt niveau allerede iblandt de fem kandidater, som vi havde til den første ansættelsessamtale, både menneskeligt og fagligt. Så vi følte virkelig, at vi havde noget at vælge imellem, siger borgmesteren.

Carsten Riis har blandt meget andet medvirket til at sætte gang i nyt boligbyggeri i Ballerup, etableret netværk og tæt samarbejde med førende virksomheder i kommunen og sikret en stram styring af økonomien. Desuden har han og direktionen formuleret og implementeret et nyt ledelsesgrundlag i Ballerup Kommune med blandt andet fælles lederforløb og særlige udviklingstemaer, blandt andet ledelse i en digital verden.

- Jeg oplever Carsten Riis som meget klar i mælet. Han er en tydelig kommunikatør med overblik. Og så har jeg store forventninger til hans ambition om tæt og tillidsfuldt samarbejde på tværs af organisationen og med lokale virksomheder, foreninger og uddannelsesinstitutioner og hele det omkringliggende samfund, siger borgmester Ole Vive og tilføjer:

- Som Carsten selv udtrykker det, får vi en direktør man kan mærke, og en direktør som har fokus på resultater det er vedholdende og handlekraftig. At sikre den kommunale velfærd inden for en stram økonomisk ramme er en udfordring, der kræver netop overblik og handlekraft. Jeg ser frem til samarbejdet.

Carsten Riis er oprindeligt fra Herning. Han er gift, bor i Valby og er far til tvillinger på 12 år. Han er aktiv i børnenes gymnastikforening og fodboldklub, og han holder af at løbe og følger fodboldklubben F.C. Midtjylland i tykt og tyndt.