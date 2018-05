Foto: Morten Chas Overgaard

Er der en ny undervisningsaftale på vej?

Faxe - 09. maj 2018 kl. 12:52 Af Morten Chas Overgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der skal være fuldstændig styr på, hvor mange timer lærerne på Faxe Kommunes skoler skal undervise, og hvor mange timer, de skal bruge på forberedelse. Det mener formand for børn og læringsudvalget, Mikkel Dam (LA). Han foreslår nu, at der skal laves en ny kommuneaftale med kommunens lærere, så alle er enige om, hvad lærernes forudsætninger skal være i fremtiden.

- Det er et oplæg til at få lidt mere sikkerhed i rækkerne. Der er rigtig meget tvivl hos lærerne om for eksempel, hvorvidt man må flekse eller arbejde hjemme. Langt hen ad vejen er det en ledelsesbeslutning, men mange lærere ved ikke, hvad reglerne siger, og en ny aftale vil give noget mere gennemsigtighed, siger Mikkel Dam.

Han vil sammen med lærerne få styr på, hvor mange undervisningstimer, man som lærer skal have, men også hvor meget forberedelse, der skal til. Lærerne er nemlig ansat på en årsnorm, der er det gennemsnitlige antal timer en lærer skal undervise om året, men Mikkel Dam vil gerne have nogle klart definerede grænser for, hvor meget eller hvor lidt tid, lærerne forventes at undervise.

- Hvis det står til mig, får vi indført et undervisningsloft. Der er mange, der underviser 32-33 timer om ugen, og samtidig er der nogle, der underviser langt mindre. Det gælder om at finde en balance, så man bruger så meget tid på undervisning som muligt, uden man ender med, at man ikke har tid til at forberede sig ordentligt, siger han.

