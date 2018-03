Billedet her blev taget af r Ole Vive (V) blev taget i januar sidste år, forud for valgkampen i november og mens lygtepælene i Haslev by stadig var blå. Siden da er Ole Vive blevet borgmester og Haslev by har fået et ansigtsløft - blandt andet med nye, grå lygtepæle. Haslev er en by under udvikling, ikke afvikling, mener borgmesteren. Foto: Jens Wollesen

Er Haslev by under udvikling eller afvikling?

- Forretninger flytter, bankerne flytter, posthuset lukker, og man frygter, at endnu et søm i kisten til Haslev bys afvikling har været beslutningen om at lukke byens museum. Jeg har hørt, at man bare vil rive posthuset ned, da bygningen ikke er til andet, og der skal laves ny trafikterminal for busserne. Jeg håber da man tænker på de rejsende i den forbindelse og laver noget overdækning, så de kan stå i tørvejr, og toiletter. I øjeblikket låner folk toilettet hos private eller hos forretningerne på den anden side af gaden - det er altså ikke en særlig god løsning. Og hvad med museet? Og hvad koster det ikke at rive begge bygninger ned? Hvem skal betale regningen? Kommunen? Og hvem betaler pengene til kommunekassen? Det gør vi borgere. Jeg kan ikke forstå den tankegang, der ligger bag, siger Kjeld Nielsen, formand for Lokalhistorisk Forening i Faxe Kommune.

- Jeg udmærket klar over, at der er følelser på spil her. Men der er også borgere i Faxe, der føler, at deres by afvikles, for eksempel fordi alle de administrative medarbejdere i kommunen er flyttet til en placering i Haslev. Kommunen har imidlertid ingen direkte indflydelse på rotationen i detailhandlen eller hvorvidt banker lukker eller ej. Til dem, der har en følelse af, at Haslev lukker, og at museets lukning bare er seneste nøgle, der drejes. Hvis vi kigger konkret på situationen, så har vi et museum, der har omkring 500 besøgende om året. Det har et god beliggenhed, men jeg tror, at beslutningen om at tænke museum større, end man tidligere har gjort er rigtig. Og det er dét Østsjællands Museum, med en progressiv museumsdirektør i spidsen, har gjort ved at lave en fællesudstilling for Faxe og Stevns kommuners kulturhistorie på det gamle rådhus i Faxe by, siger han.