Ensemble Storstrøm spiller sommerkoncert 24. juni

Det er pludselig blevet muligt for Faxe Kunst- og Musikforening at invitere på sommerkoncert. Der er kun 60 billetter til salg.

- Den kom fra Lolland, sendt fra Ensemble Storstrøm og de otte super professionelle musikere, der tilbød os en her-og-nu-koncert for at fejre, at de igen - som følge af den gradvise åbning efter coronakrisen - kan spille livekoncerter for et begrænset antal tilhørere inden ensemblet går på sommerferie, fortæller Hans Krarup, der var hurtig til at gribe appelsinen.