Et stort ønske er, at Østbanen igen skal køre problemfrit. Foto: Kathrine Harvey

Enigt byråd tager kampen op for rullende tog på skinner

Den direkte togforbindelse til København fra Næstved, Haslev og Køge er ad flere omgange blevet udskudt. Banedanmark har igen udskudt den til tidligst at stå klar i 2024. Det er nemlig for dyrt at opføre et midlertidigt anlæg, der ellers kunne sørge for den manglende signalforbindelse, der lige nu afholder toget fra at komme på skinner.

Både togforbindelsen Lille Syd og Østbanen er nødvendige for borgerne i Faxe Kommune. Et enigt byråd vil nu rette henvendelse til transportministeren.

