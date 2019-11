En af tankerne bag forslaget om borgerforslag er blandt andet at stille borgerne bedre end ved at stille spørgsmål til byrådet i spørgetiden. Arkivfoto: Kathrine Harvey

Enigt byråd går videre: Et skridt nærmere borgerforslag

Faxe - 18. november 2019 kl. 06:33 Af Cecilie Hänsch Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I Folketinget og i godt 20 danske kommuner findes det. Borgerforslag.

Og nu vil Borgerlisten have det i Faxe Kommune.

- For os er det endnu en måde at gøre deltagelse i demokratiet muligt for almindelige mennesker, siger René Tuekær.

Og i byrådssalen bliver Borgerlistens forslag vel modtaget.

- Det er et opturs-forslag. En ekstra vej ind i nær-demokratiet, siger Enhedslistens Nadia Bruun Thurø.

- Vi er jo nogle, der mener, at det hidtil har været nok blot at rette henvendelse til Dansk Folkeparti, så rejser vi en given sag i byrådssalen, men jeg kan godt se, at forslaget her er en hjælp, hvis man gerne vil slippe for at blande partipolitik ind i en given sag, siger Dansk Folkepartis Eli Jacobi Nielsen.

Et enigt byråd valgte at sende Borgerlistens forslag til direktionssekretariatet med besked om at »arbejde videre med forslaget, så det kan komme til politisk vedtagelse«.

Det glæder René Tuekær, der mener, der er behov for en ekstra mulighed for demokratisk deltagelse.

- Vi kan jo se, at der er mange deltagere i spørgetiden forud for hvert byrådsmøde. Og jeg mener, vi kan stille borgerne bedre ved at give dem muligheden for at stille borgerforslag, som så vil få en egentlig administrativ og politisk behandling, siger René Tuekær.

