Tanja Larsson (tv) sammen med VUC?s engelsklærer Katt Olsen, der stammer fra Watford men nu bor i Faxe Ladeplads. Foto: Torkild Svane Kraft

Engelskundervisning med folketingsmedlem

Faxe - 02. december 2020 kl. 17:22 Af Torkild Svane Kraft Kontakt redaktionen

Der var en gang en elev der gik på HF på VUC i Faxe. Fredag var hun tilbage som gæstelærer i en engelsktime. Det var Tanja Larsson, folketingsmedlem for Socialdemokratiet.

Klassen var HF enkeltfag. I lokalet sad der fem elever, et par stykker fulgte med hjemmefra via internettet, og på VUC i Vordingborg fulgte en helt klasse også med via nettet.

På VUC har de nemlig et smart system så man kan sidde forskellige steder og modtage den samme undervisning - både med lyd og billede begge veje.

For ikke så lang tid siden var Tanja Larsson på besøg på VUC, og fandt her ud af at engelsklæreren, Katt Olsen, der bor i Faxe Ladeplads, underviste i identiteter, og identitetskriser - og da Tanja Larsson var Socialdemokratiets LGBT+ ordfører blev det aftalt at Tanja skulle stå for undervisningen i en time.

Det blev så i fredags, også selv om Tanja netop har overdraget LGBT+ ordførerskabet til Lars Aslan, for selv at overtage hvervet som boligordfører.

Tanja Larsson kom med et oplæg om det at skulle finde sin identitet, det svære ved at være anderledes og hvordan samfundet - du og jeg - ser på f.eks. homoseksuelle.

Det oplæg gav anledning til mange spørgsmål og kommentarer, så timen med det lokale folketingsmedlem gik hurtigt.