Enestående forårsvejr trak tusindevis af mennesker på gaden 1. maj

Jumpin' Jacks spillede blues i Jernbanegade, butikkerne var åbne og haslevitterne fyldte byens centrum hele dagen. Der var mange ting at opleve. Blandt andet kunne man kigge ind i B&W Lives store bygning, der langsomt, men sikkert er under forvandling til et indbydende musik- og festmekka.