- Klimakrisen er ikke blevet mindre af coronakrisen. Den har påvirket verden, og vi bliver nødt til at omstille os på et tidspunkt, og kickstarten er en klog og forsvarlig måde at genåbne samfundet og økonomien på, siger folketingspolitikeren Tanja Larsson (S) fra Faxe Ladeplads.

Energirenoveringer for 46 millioner kroner på vej til Faxe

- Det er rigtig dejligt, og vi håber, at der er andre partier som vil være med til at fremrykke de grønne investeringer i de almene lejeboliger, siger det socialdemokratiske folketingsmedlem Tanja Larsson fra Faxe Ladeplads om det politiske udspil, som regeringen kalder »en grøn kickstart«.

