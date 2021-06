Endelig kan vi være sammen om fejring

- I er blevet sendt hjem til nødundervisning, I er gået glip af gymnasiefester og studieture. Men I har vist, at det godt kan lykkes alligevel. At I unge kan tage ansvar for at holde afstand og holde stand - og samtidig sørge for, at det blev muligt at holde gallafest, sagde Lene Eilertsen.