Endelig: Faxe Kommune får to corona-testcentre

Faxe - 30. november 2020 kl. 20:00 Af Anders Holt Kontakt redaktionen

Fremover kan du vælge at blive testet for corona et af to steder her i kommunen. Det ene testcenter skal ligge i Faxe. Det andet i Haslev. Det skal gøre det nemmere for dem, som har svært ved at få taget en prøve, fordi det er for langt - eller det er for svært - at komme til eksempelvis testcentrene i Næstved, Stege eller Store Heddinge.

- Vi får nu vores egne to testcentre som gør det nemmere for borgere i vores egen kommune. Vi håber, at det kan være med til at få bragt smittetallet i kommunen ned igen nu, hvor vi desværre igen ser et stigende smittetal, siger borgmester Ole Vive( V).

Der bliver mulighed for at bestille tid til en coronaprøve i henholdsvis Haslev og Faxe. Hvert sted vil være åbent én dag om ugen. I Haslev bliver det i idrætshallen ved Seminariet på Vesterled hver torsdag - første gang i næste uge den 12. december - klokken 10-15. I Faxe Sundhedscenter vil der være mulighed på alle tirsdage - første gang fra den 15. december - også mellem klokken 10 og 15.

Man skal dog bestille tid via hjemmesiden coronaproever.dk

- Det bliver ikke som ved de smitteudbrud, vi har set nogle steder, hvor Region Sjælland kører ud og sætter centre op, hvor borgere bare kan møde op uden tidsbestilling. Det her er faste centre, som er en ekstra service specielt til de borgere, som ikke har mulighed for at tage for langt væk for at blive testet på de almindelige testcentre. Men det er også til alle andre i kommunen, siger borgmesteren.

Flere af nabokommunerne har fået mobile testcentre ud, som er åbne enkelte men faste dage om ugen - som supplement til centrene i de større byer, som er åbne hver dag fra morgen til aften. Så nu kommer der altså endelig faste dage i Faxe Kommune:

- Det er jo noget, vi har efterspurgt i snart en måneds tid, og hvor kommunen har presset på overfor Region Sjælland. Så det er glædeligt, at det nu kan lade sig gøre. Jeg håber meget, at borgerne gør brug af det, og at vi vil se smittetallet falde mere, siger borgmester Ole Vive.