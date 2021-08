Se billedserie Else Lefmann har udgivet bogen »Kys, corona og ormehuller«, som hun signerer lørdag i Haslev Boghandel. Foto: Peer Rasmussen

En tidsrejse fra 1956 til coronaåret

Faxe - 11. august 2021 kl. 17:22 Af Peer Rasmussen Kontakt redaktionen

Den lokale forfatter, Else Lefmann, har udgivet bogen »Kys, corona og ormehuller«, som hun signerer lørdag.

Else Lefmann har ikke helt styr på, om det er hendes 14. eller 15. bog, men faktum er, at hun i juli 2021 udsendte den 118 sider lange roman, »Kys, corona og ormehuller« på forlaget Mellemgaard.

- Inspirationen til bogen kom, mens Danmark lige var blevet lukket ned i marts 2020 på grund af corona. Normalt tager det mig et års tid at skrive en bog, men denne gang tog det kun cirka et halvt år, fortæller hun om bogens tilblivelse.

- Jeg var sammen med nogle venner, og så kom vi til at tale om, hvad der var sket, siden vi var yngre. Så tænkte jeg: Hvad ville der ske, hvis sådan et par unge mennesker fra 1956 pludselig står i 2020 midt i en coronapandemi? Det var virkelig sjovt at skrive, fordi der var så mange aspekter i det, fortæller hun.

- Jeg tænkte, at de unge mennesker var kommet gennem et ormehul og ikke kunne finde tilbage. De vil finde en telefonboks, som de vidste lå på dette sted, man da de jo pludselig befinder sig i 2020 i Frederiksberg Have, er telefonboksen der jo ikke mere. De unge mennesker ville også forsøge at tage en sporvogn, men det findes jo heller ikke mere, ligesom de gamle forretninger jo heller ikke er der mere, tilføjer Else Lefmannn med et grin.

Fiktion og lidt sandhed

»Kys, corona og ormehuller« tager sit udgangspunkt søndag den 14. marts 1956, hvor den 14-årige Marie er på vej til K.B. Hallen.

Marie er glad og spændt, for den et år ældre Peter har lovet hende en is, hvis hun kommer og ser ham spille håndbold.

Desværre er hun nødt til at tage sin lillebror med, fordi hun skal passe ham to timer om dagen. Marie synes, at lillebroren er grim, så hun hænger en ble for kalechen og stiller barnevogne bag en gyvelbusk.

Da håndboldkampen er færdig, og Marie og Peter skal sige farvel, opdager de et hul i K.B. Hallens mur.

De kigger ned i hullet, som er et ormehul, og så er de væk.

Da de kommer ud, befinder de sig i Frederiksberg Have i 2020, og alt er anderledes.

- Bogen er for det meste fiktion, men den første del af det, oplevede jeg selv i 1956. Så bygger jeg det fiktion på, som jeg har fortalt om, hvor de to personer pludselig stifter bekendtskab med 2020 med blandt andet forretninger, der er lukket på grund af corona, fortæller Else Lefmann.

Ormehuller

I sin research til bogen måtte Else Lefmann sætte sig ind i Einsteins relativitetsteori og hvad man beskæftigede sig med på Niels Bohr instituttet i 1980erne og 1990erne, hvor man var optaget af ormehullerne.

- I forhold til det med tidsrejsen var jeg nødt til at sætte mig ind i, hvem som havde beskæftiget sig med dette. Også Stephen Hawking var meget fascineret af tidsrejsen, og han troede på det. Så ham læste jeg også om i forbindelse med bogen. Det var meget spændende at sætte sig ind i. I bogen er hovedpersonerne kommet til 2020 i to døgn, men da de senere returnerer til 1956, er der kun gået et kvarter, fortæller hun.

- Jeg kalder selv bogen for en ungdomsroman, men den kan også læses af voksne. Jeg er meget glad for bogen, tilføjer Else Lefmann, der signerer den i Haslev Boghandel i Jernbanegade 9 lørdag den 14. august fra klokken 11 til 13.

- Jeg sidder klar til en hyggesludder om bogen og om gamle dage i 1956. Der er selvfølgelig også mulighed for at købe bogen, oplyser hun.

Else Lefmann har i øvrigt allerede skrevet efterfølgeren til »Kys, corona og ormehuller«.

Den nye bog hedder »Hanna, Teitur og tiden«, men hun ved endnu ikke, hvornår den udkommer.