Se billedserie 16-årige Mathilde Jørgensen fra 9.F har afleveret et uddrag af sin dagbog, som hun har skrevet under coronakrisen.

En tidskapsel skal gemme elevers coronakriseminder

Faxe - 30. maj 2020 kl. 15:54 Af Nadia Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvordan vil man huske den verdensomspændende coronapandemi om 75 år?

To 9. klasser på Nordskovskolen i Haslev, har sammen med historielærer Rikke Kirsten Johannesen indsamlet deres oplevelser under coronakrisen. De skal nu sendes til Faxe Kommunes Arkiver. Og om 75 år kan eftertiden så åbne den digitale tidskapsel.

Rikke Kirsten Johannesen har undervist eleverne i kilder og kildekritik gennem de seneste tre år, og hun ser det som en enestående chance for eleverne, at de kan blive en del af en nedskrevet historie.

- Projektet giver dem selv mulighed for at blive kilder. Jeg har undervist dem i historie og kildekritik i 7., 8. og 9. klasse, og det er i denne forbindelse, vi har lavet projektet, fortæller hun og forklarer, at eleverne har udvalgt forskellige øjebliksbilleder fra deres hverdag under coronakrisen.

- Det er uddrag af sms'er og uddrag af dagbøger der blandt andet er blevet afleveret i projektet, Rikke Kirsten Johannesen.

- Jeg sender det hele elektronisk til Faxe-arkiverne i en samlet PDF-fil, for at det kan blive gemt til eftertiden, fortæller historielæreren.

Skrev dagbog

16-årige Mathilde Jørgensen fra 9.F på Nordskovskolen er en af de elever, der har indleveret minder til den digitale tidskapsel.

- I coronatiden skrev jeg en dagbog hver dag, som fortalte om coronakrisen. Her kunne jeg fortælle, hvad jeg følte, hvordan jeg havde det gennem denne tid, siger hun og uddyber:

- Dagbogen handler om, hvordan det var under coronakrisen; at jeg ikke måtte se mine klassekammerater, og at jeg ikke måtte tage ud og lave andre ting, fortæller skoleeleven.

De aflyste 9. klasses eksamener var noget der fyldte meget hos Mathílde Jørgensen, hvilket hendes dagbogsuddrag også bærer præg af

- Jeg ville rigtig gerne have prøvet at gå til 9.klasses eksamen, jeg har nemlig ikke prøvet det før. Selvom jeg skal i 10. klasse bagefter, så var eksmen noget jeg rigtig gerne ville have prøvet, fortæller hun.

Mathildes Jørgensens dagbog bygeynder allerede før coronakrisen, omkring den 3. marts, hvor der stadigt var ganske få, som havde fået coronavirus.

- Her var jeg bange for, at Danmark ville blive lukket ned. Uddraget slutter, da jeg får af vide, at vi ikke skal til eksamen, og genåbningen går i gang, fortæller hun om sit bidrag til tidskapslen.

Og Mathilde Jørgensen håber på, at andre unge i fremtiden kan se, hvordan det var at være ung under en pandemi.

Arkivleder er begejstret

På Faxe-arkiverne er man virkelig begejstret over materialet fra eleverne, der altså vil blive indleveret i en samlet PDF-fil i den nærmeste fremtid.

- Det kan bruges for eftertiden. Det er en kilde til at forstå, hvordan livet var under krisen, fortæller arkivleder på Faxe Kommunes arkiver, Marianne Rimmen Rasted.

- Til sammenligning er der meget få kilder fra den spanske syge. Det kan man sige dette roder bod på i forbindelse med coronaepidemien, forklarer hun og siger om materialet:

- Det er et ungdomsperspektiv og et tidsbillede, som først bliver tilgængeligt om mange år.

- Det giver meget til eftertiden, at kilderne er de unges personlige oplevelser. Det giver et meget mere nærværende tidsbillede end et offentligt dokument. Jeg tænker, at de selvfortalte oplevelser sammen med de offentlige dokumenter giver et mere nuanceret billede, end hvis man kun havde den ene del, forklarer hun entusiastisk.

- Det her bliver et enestående materiale, som får værdi for eftertiden. Det er en komplet årgang, der giver deres billede under coronakrisen. Det vil blive et historisk perspektiv set fra de unge mennesker, som selv bliver en del af historien, siger akivlederen.

- Normalt er det mest ældre mennesker, der har forbindelse til arkivet, som er interesserede i at komme her. Det kunne være fantastisk, hvis unge mennesker også får et blik for det, mener Marianne Rimmen Rasted.

Selv brugte Mathilde Jørgensen dagbogsskrivningen som en ventil i dagene uden hendes venner. Og hun er nu glad for, at få lov til at gå i skole igen.

- Det er nu meget rart, at kunne snakke med de andre igen, uden det er over en skærm, siger hun.

Hvis du vil gøre dig håb om at læse elevernes bidrag, så bliver tidskapslen først åbnet op om 75 år.

Avisen har dog fået lov til at vise uddrag af elevernes tanker, der er blevet indført i den digitale tidskapsel.