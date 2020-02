En sort BMW kørte ind i stuen

- Jeg var på vej i seng, og havde i noget tid hørt en bil drifte ude på vejen (lave hjulspin, red.). Der var meget motorlarm ude fra gaden. Jeg åbner døren ind til min stue, og jeg nåede ikke engang ind i stuen, så kom min skammel flyvende hen imod mig. Jeg ser fronten af bilen holde inde i min stue. Jeg tænkte altid og ingenting i det øjeblik. Jeg ville ud på gaden for tjekke, om nogen i bilen var kommet til skade, men før jeg når nogen steder, begynder bilen at bakke vildt frem og tilbage for at komme fri af muren. Det lykkes, og så kører den væk, fortæller Tina Bøje Hansen, der bor i stueetagen i Bredgade 56 i Karise.