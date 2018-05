En hyldest til kirkeorgelet

- I får Bach uden Bibelen, men I kan glæde jer til, at Sven Verner Olsen i bilen herned har brugt tiden på at sammensætte et spændende Bach-program. Og han har faktisk lige fortalt mig, at vores orgel er bedre end de tre han spiller på i Jesuskirken inde i Valby, sagde Haslev Kirkes organist, Peter Arendt, og forklarede, hvordan orgelpiberne er placeret tre forskellige steder, hvorfor lyden fra det 40 år gamle instrument lyder vidt forskelligt, alt efter hvor man sidder i kirken.

- Tusind tak! Undskyld, at jeg er her alene. Jeg havde i den grad forundt jer, at Ditte havde været her, for Bach og Bibelen er et virkelig godt koncept. I får noget mere Bach i stedet for. Jeg har ladet mig inspirere af, at vi netop har haft Trinitatis søndag. Det er tre orgelkoraler, og hvis I kender salmen »Aleneste Gud i Himmerige«, så skal I ikke fortvivle, melodien vil I måske lige akkurat kunne genkende, mens den vandrer rundt i mine hænder og fødder, fortalte Sven Verner Olsen og satte igen ved orgelet for at spille de tre værker fra 1739 af den modne Bach.