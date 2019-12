Se billedserie I foråret slog Kit Kjølhede og Claus Krüger dørene op til hovedbygningen på Hesede Hovedgård. Et sted, hvor glæden er i fokus. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

En forsommer med valg og turister i tusindtal

Faxe - 28. december 2019

Det kan briste, eller det kan bære. Men nogle gange er man nødt til at turde satse hele butikken og håbe på, at det holder. Sådan må Jesper Mathiesen hos Camp Adventure og socialdemokraten Tanja Larsson have haft det i 2019. Forsommeren viste, at bukserne holdt: Det blev til en turistmagnet og et folketingsmandat. Det er tit de helt nære ting, der er vigtige for os. Og hvad kan være vigtigere end hvordan man gebærder sig hjemme under egen køkkenvask:

I april gik den store udskiftning af affaldsbeholder i gang. I alt 33.000 affaldsbeholdere skulle skiftes - og ikke mindst skulle en hulens masse borgere vænne sig til at sortere affaldet på en ny måde.

Men landspolitikken kom også hertil:

Fredag 5. april var Danmarks dengang kommende statsminister på besøg på Royal Unibrew.

Det var også i begyndelsen af april at det kom frem, at Faxe og Stevns kommuner mundhuggedes - på skrift endda - om hvem, der bærer ansvaret for at natbussen fra Køge til Karise er en saga blot her fra nytår.

Jytte Madsen fik som den første Faxe Kommunes frivillighedspris for sit årelange arbejde - blandt andet i Mødestedet Oasen. Jytte Madsen sad fra 1978 til 1993 i Haslev Byråd og fra 1994 til 1998 var hun medlem af Folketinget for Socialdemokratiet.

Bertram Vorm blev - igen - danmarksmester i styrkeløft.

Haveaffaldspladsen i Haslev blev indviet med snoreklip og taler, Kit Kjølhede og Claus Krüger åbnede dørene til hovedbygningen på Hesede Hovedgård, og hovedgården blev hen over sommeren fyldt med liv, da KaffeLaug Nielstrup, Veras Verden og Akeleje rykkede ind.

Det kunne lade sig gøre, fordi Isabella Smith gik konkurs og rykkede ud af Hesede Hovedgård.

I slutningen af april blev der diskuteret hønseregulativ. Skal hønsene sendes ind i seng på pinden klokken otte om aftenen eller må de gå ude i de lyse sommernætter?

I begyndelsen af maj kunne René Tuekær (Borgerlisten) sammen med kulturchef Benny Agergaard gen-indvie Gadetårnet, der i 2017 blev flyttet fra sin mange-årige placering midt i Jernbanegade og til parken ved Seminariet. Her har tårnet nu fået navnet Mødestedet.

Det var også i maj, Gisselfeld med administrerende direktør Jens Risom i spidsen offentliggjorde planer om at grave efter grus på nord- og øst-siden af Vester Egede. Også det affødte en del debat i spalterne.

Forsommeren bød på to valg: Først valget til Europaparlamentet, hvor Anders Guldhammer fra Dalby som eneste lokale kandidat stillede op. Det lykkedes ham at samle 605 personlige stemmer sammen - de fordelte sig i næsten alle landets valgkredse. Det var dog langt fra nok til at opnå et mandat i Bruxelles, men han kunne give sin partifælle Pernille Weiss et godt skub med på vejen.

Og så var der jo folketingsvalget grundlovsdag. Mette Frederiksen var - igen - på besøg i Faxe. Denne gang på Faxe Vandrerhjem blot en uge før valget. Valget, der gav Tanja Larsson ottende-flest personlige stemmer blandt de socialdemokratiske kandidater på Sjælland. På målstregen blev hun slået af Henrik Sass Larsen, som tog det ottende mandat.

Og Faxe-kredsen, der består af Faxe og Stevns Kommuner, mistede sit ene mandat; det, som siden valgkredsens oprettelse i 2007 er gået til Dansk Folkeparti.

Først i september trak Henrik Sass Larsen sig - og Tanja Larsson fra Faxe Ladeplads kom i Folketinget på et afbud.

I juni tiltrådte Østsjællands Museums nye direktør, Peter Graulund. Han skal nu fylde liv i de »nye« bygninger, museet har overtaget på Rådhusvej i Faxe.

Lige før sommerferien besluttede Faxe Byråd at Business Faxe - efter et skal vi kalde det rodet forløb - vandt udbuddet om at være Faxe Kommunes leverandør af erhvervs-rådgivning.

I juni viste den første tælling også, at flere end 60.000 gæster nåede at besøge Skovtårnet hos Camp Adventure i løbet af de første to åbnings-måneder.

Faxe Gospel modtog Faxe Kommunes kulturpris, lynet slog ned i Haslev Bio, der efterfølgende var lukket i mange uger. Imens blev beboerne i Vester Egede generet af de mange biler, hvis gps'er guidede dem ned i landsbyen i stedet for hen til Skovtårnet.

Mens det - som altid og som lovet - regnede til Haslev Festdage, fejrede Karise 800-året for slaget ved Lyndanisse i Estland, hvor Dannebrog ifølge sagnet faldt ned og blev grebet.

Rundkørslen i Faxe fik sit navn - Kalkrunden, og efter fem ugers ombygning gen-åbnede Netto på Stationspladsen i Haslev som en af de første Netto-butikker i landet med det nye koncept.

Men det var nok især Skovtårnet og valget af Tanja Larsson til Folketinget, der for alvor satte Faxe Kommune på landkortet.