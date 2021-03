Se billedserie Skovtårnsmordet er titlen på Hans-Willy Bautz kommende roman med efterforskerne Michael Bech og Angela Pecci. Foto: Anders Ole Olsen

En appetitlig mordgåde

Faxe - 09. marts 2021 kl. 17:12 Af Nikolaj Rasch Skou Kontakt redaktionen

Der er masser af spænding, mad, mord og turisme i Hans-Willy Bautzs nye krimi, der om få dage er klar til tryk.

Historien udspringer af en verserende bandekonflikt om narkomarkedet i Haslev.

Bykroens ejer indgår, som den person han er, Frank Månsson, og titlen »Skovtårnsmordet« er ligeledes hentet fra et nutidigt geografisk faktum.

Den lokale fotograf Erik Graversen har leveret forsidebilledet af den nye, kæmpestore turistattraktion. Og når de fiktive personer mødes hos Klinkers eller spiser en plankebøf på Daddy's, så er det fordi, at det er her, forfatteren Hans-Willy Bautz selv har indtaget samme ret.

- Jeg har igen bestræbt mig på at komme så tæt på virkeligheden som muligt. Jeg har hentet inspiration fra de senere års kriminalitet i Haslev, hvor der blandt andet har været et knivdrab og skyderi i Frøgården, siger Hans-Willy Bautz, der lige nu sidder derhjemme og laver den sidste korrektur på den nye kriminalroman, der igen har den dansk-tyske journalist Michael Bech og den sicilianske kriminalkommissær Angela Pecci i hovedrollerne.

- Det er mange gange tilfældighedernes spil, der opstår, når jeg skriver. Michael og Angela holder efterårsferie i et sommerhus i Faxe Ladeplads, og da hun ser Skovtårnet fra Sydmotorvejen, vælger de at køre dertil. De får så at vide, at politiet har spærret hele området af. Da hun legitimerer sig, får de alligevel lov til at gå op mod tårnet, og på den måde bliver de involveret i sagen, fortæller Bautz.

Drugrape og hævn Det er en drugdealer, der skydes ned ved Skovtårnet, og forud er gået en drugrape af en 18-årig kvinde, som har fået hældt ecstasy i et glas vin.

- Det handler om, at der skal skaffes en pige til en trekant, og så går det helt galt. Hun ender i koma og dør, og det er desværre også noget, som er sket for unge mennesker i Haslev. Senere opstår der også en dramatisk situation i Allegade, afslører han.

- Nogle af tingene er sket før 2014 i løbet af de over 25 år, jeg boede i Tyskland, hvor jeg skrev og ejede en ugeavis. Jeg kan ikke huske, at vi havde den samme grove vold i Haslev, da jeg var barn og ung. Det jeg husker er, at vi legede på den gamle kartoffelkælder; en 50 meter lang beskyttelsesbunker som lå på Torvet ved Nygade, hvor der nu er parkeringsplads. Der var et pissoirer, hvor der var fulde mænd, og det kunne blive lidt voldsomt. Så kom de i detentionen, men der var aldrig nogen, som blev slået ihjel. De holdt sig til nævernes brug, fortæller Hans-Willy Bautz.

Helt uden corona Skovtårnsmordet indeholder ifølge forfatteren en delikat kombination af erotik, vold, gastronomi, organiseret kriminalitet og turisme.

- På et tidspunkt sender jeg Angela Pecci hjem til Sicilien, hvor hun skal undersøge noget i katakomberne i Cinisi. Det er et område, hvor jeg var nede i 2018 for at researche. Der er også en italiener med i romanen, som arbejder på Masnedø med byggeriet af den nye storstrømsbro, siger den autodidakte tysklærer, journalist, forfatter og oversætter, som denne gang har begået i omegnen af 250 sider.

Det er en mellemlang krimi, og selvom den foregår lige nu. Så et det dog i en verden helt uden corona.

- Det ville jeg ikke inddrage. Jeg holder mig godt nok meget hjemme. Og jeg sørger for at handle på tidspunkter, hvor der ikke er ret mange andre i butikkerne. Jeg har faktisk ikke talt med nogen i flere dage. Jeg kan høre, at min stemme er blevet bedre nu, siger Hans-Willy Bautz i telefonen og tilføjer:

- Jeg glæder mig til snart at kunne rejse op til min kæreste ved Mariager Fjord, hvor Midsommermordene foregår. Jeg skal først have sendt Skovtårnsmordet til forlaget Mellemgaard. Jeg ser også frem til at få coronavaccinen en gang i april måned, så jeg igen kan signere bøger og holde foredrag.

Kæmpestor tak til alle Hans-Willy Bautz vil gerne takke alle, der har medvirket til at skabe den nye bog.

- Det gælder alle. Ikke kun personalet ved Skovtårnet og Frank Månsson. Folk har været så enormt hjælpsomme, og det har været vigtigt undervejs, siger forfatteren, der har fået 150 likes på, at krimien nu er færdig. Og til sommer rejser han til Læsø:

- Der har de et saltsyderi, hvor man kan koge en person. Og der findes tonstunge saltholdige tangtage af ålegræs, som kunne gemme på et velbevaret lig...