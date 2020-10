En albue tættere på demokratiet

- Det er en festdag og en stor dag for dem, der får deres statsborgerskab. Man kan jo se, hvor meget det betyder for dem. Derfor synes jeg også, det er rigtigt rigtigt fint, at ceremonien er kommet herud lokalt, hvor de har deres tilknytning og deres daglige liv, siger Ole Vive.

Borgmesteren lægger dog ikke skjul på det lidt komiske ved, hvor meget det kom til at fylde i den offentlige debat, da det blev skrevet ind i loven om statsborgerskab, at nye statsborgere skulle give hånd til borgmesteren. Det skulle forhindre, at nogen ville nægte på grund af religiøse forhold. Folketinget har nemlig på grund af corona-smitterisikoen suspenderet håndtrykket midlertidigt.

- Men I skal også have høje forventninger til os og til Danmark. I skal have lov til at drømme om, at I kan få et spændende og godt liv. Og jeg håber, at vi som Danmark og danskere kan leve op til jeres forventninger, så I bliver stolte af at kalde jer danske, Jeg ønsker jer alle det bedste fremover, sagde Ole Vive.