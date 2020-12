Geert Bruno Sørensen tiltræder 1. februar som ny direktør for Emmaus Fonden i Haslev.

Emmaus får snart ny direktør

- Han har endvidere gennem en årrække arbejdet i den danske musikbranche. Geert har et indgående kendskab til de områder Emmaus beskæftiger sig med. Det var en enig bestyrelse der pegede på Geert Bruno Sørensen som ny direktør, og bestyrelse, ledere og medarbejdere i Emmaus ser frem til samarbejdet med den nye direktør, siger Emmaus-fondens bestyrelsesformand, Henrik Olsen, der er gift med den hidtidige direktør, Grethe Olsen.

- Hun ønsker at træde ned i sit engagement, som hele tiden har været ulønnet, men hun vil stadig stå i spidsen for galleriet, og det vil hun fortsat gøre i det omfang, hun kan. Hun fortsætter nemlig som frivillig, siger Henrik Olsen.

Han fortæller også, at 2020 har været et urimeligt hårdt år for Emmaus, der hele tiden har måtte finde på nye tiltag i en økonomisk meget barsk tid, som følge af coronanedlukningen.