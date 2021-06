Se billedserie Anker Stidsen (tv) og Gert Bruno Sørensen i den vilde have. Foto: Torkild Svane Kraft

Emmaus: Det blev vildt med vilje, som ringe i vandet

Faxe - 30. juni 2021 kl. 11:04 Af Torkild Svane Kraft Kontakt redaktionen

Haslev: Flot tager bygningen sig ud, når man kører op mod Emmaus på Højskolevej i Haslev. Fra et sted i bygningen kan man høre sang. Fra et andet sted lyder der en saxofons sprøde ryst - og fra et tredje sted kan man høre en trommesolo.

Der er liv i Emmaus, og det glæder Gert Sørensen, der har været direktør siden februar måned, for sandt at sige, så har nedlukningen i forbindelse med covid-19, været hård ved kursuscenteret Emmaus.

- Men nu lysner det heldigvis. Vi tjener igen penge og vi har mange kurser og arrangementer i den kommende tid. Lige nu er det unge musikere fra MGK, der er her i en uge, og det er bare skønt, siger Gert Sørensen.

MGK står for Musikalsk Grund Kursus, og det er skolen lige før konservatoriet. Gert Sørensen fortæller at det er første gang MGK afholder en uges kursus på Emmaus, og han håber det bliver til flere, og at Musikkonservatoriet vil følge efter, for Emmaus har gode forhold at byde på - også for musikere.

Den vilde have Men det var nu ikke for at lytte til musik, avisen besøgte Emmaus. Det var for at følge op på en historie der har lige nøjagtig ét år på bagen - historien om den vilde have bag Emmaus.

Her lå der en eng, der ikke bød på særlig meget. Det ville man gøre noget ved, og så fik man ideen om en vild have, bygget op som ringe i vandet.

Der blev anlagt seks ringe, der fungerer som gange, og med et aflangt bed i midten. Udenom ringene lader man engen gro vildt, mens der er forskellige smukke planter i ringene.

- Vi har lagt vært på at det skal være ,,nektarplanter" som kan komme bierne tilgode, fortæller Anker Stidsen, der er frivillig i Emmaus og foregangsmanden i anlæggelse af den vilde have.

Han fortæller at det nu er en anden frivillig medarbejder, der passer ringene, nemlig Bodil Rahbæk Nielsen.

Alle er velkomne til at gå om bag Emmaus, og helt ned i bunden af haven, for at nyde den vilde have. Der står en enkelt træbænk i området, og inden længe også en granitbænk.

Og det kan varmt anbefales, at besøge den vilde have. Det er et sted hvor man straks føler sig godt tilpas. Der falder på en eller anden måde ro over en. Det eneste man forstyrres af, er fuglenes fløjten, biernes summen og duftene fra de mange smukke planter...

Om Emmaus Emmaus ligger på Højskolevej 9 i Haslev

Emmaus ejes og drives af Emmaus Fonden

Emmaus er et galleri, kursus- og konferencecenter, højskole og hostel

Navnet Emmaus stammer fra Bibelen. Emmaus er byen hvor to mennesker mødte den opstandne Jesus.

Tidligere rummede huset Haslev udvidede Højskole