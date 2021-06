Se billedserie - Historien er ikke kun noget, der foregår i skuespillet. En stor del foregår i den verden, hvor historien folder sig ud. Mit visuelle udtryk giver lige som filmen et overordnet tema, kan man sige, siger Emilie Vigh.Foto: Emma Line Sejersen. Foto: Emma Sejersen

Emilie skaber filmens univers

Faxe - 12. juni 2021 kl. 12:19 Af Kathrine Harvey Kontakt redaktionen

Haslev / København: Hun tilhører den nyeste men også den allersidste generation af production designere fra Designskolen. Når hun er færdig med sin uddannelse til sommer, så lukker linjen nemlig helt ned.

- Det er faktisk ret trist at tænke på at vi bliver de sidste. Jeg forstår faktisk ikke helt, hvorfor linjen lukker, men det er nok noget med økonomi, desværre. Jeg syens jo, at production design er så væsentlig en del af en film, en tv-serie eller andre visuelle medier, siger 28-årige Emilie Vigh fra Haslev.

Hun glæder sig dog over, at hun har fået mulighed for at tage uddannelsen..

Hun tog en bachelor i visuel kommunikation fra Det Kongelige Akademi - Arkitektur, Design, Konservering i 2015, men kendte dengang ikke til production design-linjen, fortæller hun.

- Dengang lå den sammen med game design-linjen, og det var ikke lige dét, jeg ville. Min bachelor var møntet på et job som fx grafiker, og det var bare for ensomt og endimensionelt, syntes jeg. Men jeg kunne godt lide det visuelle arbejde og synes det er sindssyg fedt at arbejde med noget kreativt hele tiden. Der var bare ikke nok diversitet i opgaverne, og jeg ville gerne lave noget mere fysisk. Jeg opdagede jo så den »hemmelige« production design-linje, da jeg talte med en der gik der. Jeg fik lov til at prøve at gå der og fik lov til at lave mit bachelorprojekt med en vejleder fra production design. Det gik rigtig godt og fik blod på tanden og var ikke i tvivl om, at det her var min hylde, fortæller Emilie Vigh.

Kæmpe tillidserklæring

Efter bachelorprojektet holdt hun et års pause væk fra studierne for at blive helt sikker på, hvad hun ville inden hun begyndte kandidatuddannelsen, som hun er ved at færdiggøre nu.

I den forbindelse arbejder hun tæt sammen med Filmskolen.

- De er så sindssygt dedikerede, de mennesker man arbejder sammen med på en film. Man deler passionen og idéen om, hvor vi skal hen. Jerg er meget beæret over den store tillid de har vist mig på Filmskolen. Min linje på Designskolen er meget tæt knyttet Filmskolen, fordi produktioner er afhængige af at have en production designer med sig, forklarer hun.

Hun netop er aktuel med fiktionskortfilmen Hullet sammen med et hold af afgangselever fra Filmskolen. Hun havde før været sammen med holdet bag filmen til en anden produktion, og de spurgte, om ikke hun ville være med til at lave Hullet også, og dét takkede Emilie ja til.

Filmens scenograf

Men hvad er det lige en production designer laver?

- En producktion designer er lidt firkantet sagt en films scenograf. Vi bygger universet i virkeligheden, op som instruktør og manuskriptforfatteren har skabt på papiret. Min fornemste opgave er at analysere: hvordan vil jeg kunne fortælle den pågældende historie i billeder. I det konkrete tilfælde med Hullet: Hvilket hus skal de to karakterer bo i, og så få visualiseret de tanker og idéer der er. Der er ingen tvivl om, at man skal lære hinanden godt at kende, før man ved hvad instruktøren fx. hvad mener, når han bruger ordene: absurd, mystisk, tosomhed, siger hun.

Hullet er et absurd drama om at løsrive sig fra normer og turde tage stilling til ens eget liv. Fortællingen er om Elias, der lever sammen med sin far på en gård, midt ude i ingenting. Her går deres hverdag med at fylde et mystisk hul i deres stue, som bliver ved med at genopstå. En dag stiller Elias spørgsmål: hvad nu hvis vi ikke fylder hullet?

Måtte bygge et hul

Filmen er faktisk blevet til i en bygget kulisse på Filmskolen, afslører den unge filmmager.

- Ja man skal have en vis portion fantasi for at arbejde med det her. Det er en ret speciel film for mig, fordi vi faktisk har bygget huset, som en stor del af filmen foregår i. Det var svært at finde et rigtigt hus, hvor man kunne lave et to et halv meter stort hul i midten af stuegulvet. Og hvis hullet ikke fungerer, så må man få det til det. - Vi skulle bygge i to meters højde for at lave en to et halv meter stort hul, der kunne fungere godt i praksis og se rigtigt ud på filmen. Det er lidt en kunst at få skabt en overbevisende stemning, så publikum også føler det hele som stort og mystisk Jeg havde to meget dygtige møbeldesignere fra Frederik Gustav I/S med som set-byggere, og resultatet er blevet virkelig godt, synes jeg, siger Emilie Vigh.

Odysseus fra Lyø

Næste projekt er afgangsopgaven, som handler om noget så eksotisk som et af de største græske heltedigte: Odyséen, i en ny fortolkning.

Hullet

Varighed: 29:40 minutter

Instruktør: Christoffer Evan Ansel

Producer: Jenny Mattesen

Manuskriptforfattere: Frederik B. Ringtved og Christoffer Evan Ansel

Fotograf: Carl August Jansson

Klipper: Kasper Schultz Simonsen

Tonemester og komponist: Peter Storm Wich

Production Designer: Emilie Vigh

Filmen vises på en biograftour følgende steder:



13. juni klokken 18.00 i Nordisk Film Biografer i Aarhus

14. juni klokken 18.00 i Nordisk Film Biografer i Odense

16. juni klokken 16.00 i Empire og klokken 18.00 i Dagmar i København

Billetter købes på kino.dk og på de respektive biografers hjemmesider

- Jeg skal lave et designkoncept til hvis man skulle lave en film. Jeg skal skabe et univers til en fortælling, en visuel drejebog, kan man sige. Fortællingen handler om, at Odysseus i virkeligheden er fra Lyø på Sydfyn. Jeg har fundet en teori, der mener, at hele Odysséen faktisk har fundet sted i Norden og ikke i Grækenland. Så, hvad hvis Odysseus i virkeligheden var fynbo? Det fascinerer mig at bruge gamle myter og fortællinger og så samtidig udfordre dem. Det er et spændende projekt, men jeg har lang vej igen. Der ligger et kæmpestort analysearbejde foran mig, og jeg skal op og forsvare projektet til august. Når jeg er færdig på skolen, så ved jeg faktisk ikke helt, hvad jeg skal. Jeg kommer ud i en freelancebranche, som i høj grad bygger på, at man helst skal kende nogen, der kender nogen, for at få arbejde, så jeg skal forhåbentlig ud og bruge mit netværk og være med i en masse spændende projekter i fremtiden, siger Emilie Vigh.