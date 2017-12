Se billedserie En signatur er ikke bare en signatur, men en personlig dedikation, mener Emil Midé Erichsen. Foto: Cecilie Hänsch

Emil fra Havana drømmer om at sejle igen

Faxe - 06. december 2017 kl. 19:05 Af Cecilie Hänsch Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Shh, det er en hemmelighed. Du må ikke sige det til ham, hvis han kommer herind«.

En medarbejder fra en butik i Jernbanegade har hastet frakken på for lige at nå at komme ind i Haslev Boghandel inden 17.30.

Emil Midé Erichsen - Mikkel Beha Erichsens søn og Troels Kløvedals barnebarn - står nemlig bag disken i en time og signerer den nyeste rejsebog; Alt godt fra Havana.

I november 2015 udgav han - også sammen med sin far Mikkel Beha Erichsen - bogen Hej Far - Kære Emil.

- Og den solgte altså også godt. I har ramt en nerve i tiden, siger Steen Eistrup-Wisler.

- Hov, vent. Jeg skal da også nå at købe én til mig selv, indskyder Steen Eistrup-Wisler, mens Emil Midé Erichsen i en kort pause i kundestrømmen skænker sig en kop kaffe.

Men trækker det slet ikke for at komme på havet igen. Kan Danmark i december ikke få de fleste til at ønske sig tilbage til en palmeø?

- Altså, vi er begyndt at skrue lidt på Havana igen. Bare en lille smule. Og vi er begyndt at drømme igen. Men kompasnålen peger mod nord. Nu har vi kigget på plastik og på varme himmelstrøg. Men mod nord er forandringerne virkeligt synlige. Isen smelter, og det bliver muligt at komme igennem Nordvestpassagen, forklarer Emil Midé Erichsen.

»Alt godt fra Havana« udkom fredag 1. december.«

