Det første af to stik, der skal sikre Ellen Hansen mod corona-virus. Givet af Leif Bjørnskov-Bartholdy tirsdag lige over middag. Foto: Faxe Kommune

Ellen fik det første stik

Knap 40 40 beboere havde valgt at takke ja til vaccinen - og det tog ikke længe at gennemføre vaccinationerne. Inden Leif Bjørnskov forlod centret, blev han længe nok til at sikre sig, at ingen af de ældre borgere fik det dårligt af vaccinen.