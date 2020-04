Se billedserie Alle beboere kom meget hurtigt ud af den brændende bygning. Foto: Nikolaj Rasch Skou

Elkedel satte ild i taget over lejlighed

Faxe - 07. april 2020 kl. 12:30 Af Nikolaj Rasch Skou Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En smeltet elkedel startede i dag kort før klokken 9 en tagbrand i en beboelsesejendom, hvor alle kom hurtigt ud.

Tirsdag formiddag udbrød der brand i en af de 16 lejligheder i beboelsesejendommen på Tycho Brahes Vej 1 i Haslev, der ligger lige ved siden af ældreboligerne.

En elkedel smeltede og antændte en brand, der via emhætten skabte røgudvikling i hele tagkonstruktionen.

Det så den unge kvinde, der bor i den toværelseslejlighed, hvor de brændte, da hun sammen med andre beboere ophold sig ude i gården for at nyde morgensolen.

Der blev straks ringet 112, og beboerne udenfor bygningen fik alle ud af lejlighederne, før brandvæsen brandvæsenet og politiet kom til stedet.

- Jeg blev ringet op klokken 9.12, og der var det i gang. Jeg lå og halvslumrede, og vidste ikke, at det brændte. De sad et par stykker ude i gården og opdagede, at det røg. Jeg nåede ikke at tage telefonen første gang, og lige da jeg skulle til at ringe tilbage, bankede det hårdt på ydersiden af vinduet, og de sagde, at jeg skulle komme ud, fortæller Christoffer Nielsen, da han står ude på fortovet og iagttager, hvordan brandfolkene rejser en stige og begynder at fjerne tagstenene over den osende lejlighed, hvor branden er opstået.

- Det kom helt bag på mig, jeg har boet er et års tid, og jeg har aldrig tænkt over, at der kunne være en brandfare, siger Christoffer Nielsen, der er fuldt påklædt, mens beboeren, en ung mand, lige ved siden af ham kun nåede at få sine træningsbukser og badesandaler på, mens brandvæsenet har forsynet ham med et guldfarvet varmetæppe, som han holder over sin bare overkrop.

- Vi fjernede emhættens aftræk på taget, for at komme ind og efterslukke. Der er kun brugt 100 liter vand i alt, og det er ikke meget. Det minimerer vandskaden, men lejligheden er helt sodet til, siger indsatsleder hos Midt- og Sydsjællands Brand og Redning, Jens Kragebæk, og roser beboerne for, at de meget hurtigt sørgede for at få alle ud af bygningen.