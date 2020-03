Se billedserie Mikkel Dam (LA) er udover at være formand for børn- og læringsudvalget også skolelærer på Sofiendalskolen, og han oplever elever, der er rigtig motiverede efter at lære i disse corona-tider. Arkivfoto: Nikolaj Rasch Skou

Elever får undervisning hjemmefra

Skolebørn landet over er sendt hjem fra skole, men for rigtig mange af kommunens elever er der stadig mulighed for at få lidt hjælp med opgaverne.

Faxe - 20. marts 2020 kl. 09:41 Af Morten Chas Overgaard

Der er nok nogle skoleelever, der modtog beskeden om lukkede skoler med et smil, men når man har siddet derhjemme i et stykke tid, kan det være forfriskende med et afbræk fra selvstudierne.

Derfor bliver muligheden for virtuel undervisning taget godt imod af eleverne, der møder talstærkt op på portalen Google Hangouts Meet. Her logger man ind, så læreren kan se at man er til stede, og så kan læreren ellers undervise og tage imod spørgsmål fra eleverne, ligesom henne i skolen.

- Det er inspirerende, og jeg ser ikke noget problem i, at vi gør det på den her måde. Man får viden på en anden måde, og så er der jo også mulighed for at stille spørgsmål, og det hjælper ret meget, siger Victor Hoffmann Rode, der går i 8.A på Sofiendalskolen.

Klassen har modtaget undervisning via webcam, og for at undgå, at alle taler i munden på hinanden, skriver eleverne i chat-feltet, hvis de vil sige noget, og så kan læreren give eleven ordet.

Frida Marcussen Bladt går også i 8. klasse på Sofiendalskolen, og hun oplever at klassekammeraterne viser sig fra deres bedste side i den lidt anderledes situation. Og selvom det ikke er helt det samme som at gå i skole normalt, så får hun rigtig meget ud af den virtuelle undervisning.

- Det er superfedt og virkelig dejligt, at kunne få det forklaret på en helt anden måde, og det gør noget andet, at man kan se læreren og præsentationen. Selvfølgelig er det bedre at kunne række hånden op, men det går egentlig fint, og folk er søde til ikke at afbryde hinanden. Faktisk er vi måske endnu bedre til det, end vi er henne i skolen, siger Frida Marcussen Bladt.

Inspirerede elever Udover at være formand for børn- og læringsudvalget, så er Mikkel Dam (LA) også lærer på Sofiendalskolen, og han oplever nogle elever, der virkelig går op i samfundsfagundervisningen. Corona-krisen er nemlig også et aktuelt emne, der har indflydelse på mere end folks sundhed.

- Vi snakker meget om de økonomiske konsekvenser, der også er ved den her situation, og eleverne synes, det er spændende og relevant. Vi har snakket om aktiemarkedet og om, at markedet jo faktisk fortæller en historie om, hvad vi tror, der kommer til at ske i fremtiden. I går aftes modtog jeg en besked fra et par af drengene fra klassen, der gerne ville vide, hvorfor tallene pludselig var grønne, og der kiggede vi på, hvad der var sket i verden. På det tidspunkt havde Donald Trump lige planlagt at frigive en krisepakke på 7.000 milliarder kroner, og det rykker hele økonomien, fortæller Mikkel Dam og fortsætter:



Sigurd Brønnum er skoleleder på Vestskolen, og han er rigtig stolt af de lærere og elever, der gør, hvad de kan for at få hverdagen til at hænge sammen.Foto: Anna Egeris Karstoft



- Man kan jo ikke lade være med at blive lidt stolt, når eleverne er så interesserede i undervisningen, at de faktisk sidder og følger med i aktiemarkedet i deres fritid, siger han.

Det er endnu for tidligt for udvalgsformanden at vurdere, om situationen kommer til at kræve politisk indblanding, og indtil videre vurderer man situationen fra dag til dag.

- Det er svært at overskue konsekvenserne, men vi må hjælpes ad, og så må vi forsøge at samle op på det, vi kan, når situationen er drevet over. Som skolelærer får man lidt et flashback til i 2013, hvor lockouten ramte de elever, der skulle læse op til eksamen, men vi kan jo ikke gøre noget ved det, så vi må klare det, så godt vi kan, siger Mikkel Dam.

God strategi Sigurd Brønnum er skoleleder for Vestskolen, og også her har man kunnet gennemføre digital undervisning for eleverne. I Faxe Kommune har man nemlig valgt at udstyre alle skoleelever med en bærbar computer, og det betyder, at alle kan deltage i undervisningen.

- Det er nogle sindssygt kreative lærere, vi har, og vores strategi med, at alle elever har fået en Chromebook, kommer os virkelig til gode nu, for det her ville ikke kunne lade sig gøre uden. Vi er så langt fremme, og det er super godt, siger Sigurd Brønnum.



Billedkvaliteten er måske ikke i top, men der kan faktisk gennemføres undervisning for eleverne, og de lærere, der ikke har prøvet at undervise via Google før, kan være med på en kigger. Privatfoto



Selvom han er stolt af det engagement, som lærerne lægger for dagen, så håber han på, at eleverne snart kan komme i skole igen. Indtil videre har skolerne nemlig valgt at fokusere indsatsen på dansk, matematik og engelsk, men hvis skolerne er lukket i en længere periode frem mod sommerens eksamener, så får især de store elever brug for mere undervisning.

- Nu ser vi, hvad det bliver til, men det er klart, at hvis de forlænger det her, bliver vi nødt til at få alle fagene med i udskolingen, så vi kan hjælpe dem, der skal til eksamen. Det kræver naturligvis også en bedre koordinering med forældrene, for der er mange af dem, der også har et arbejde at passe, så vi kan ikke tillade os at lægge for meget over på dem, siger Sigurd Brønnum.

Indtil da må eleverne nøjes med den virtuelle undervisning, men skolen er mere end bøger - det er også et fællesskab, og når man hverken kan gå til sport eller i skole, så kan dagene godt blive lange.

- Jeg glæder mig rigtig meget til at se mine venner igen, for man føler sig altså lidt indespærret, når man ikke kan ses til hverdag, siger Victor Hoffmann Rode.