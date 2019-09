- Lige nu tror jeg, jeg skal i bad og have noget pænt tøj på, hvis jeg skal i fjernsynet? Jeg går rundt i gummistøvler og arbejdstøj, for jeg skal bygge et hjørneskab i mit køkken. Så lige nu ligner jeg vist ikke en på vej i folketinget - men vi er jo også bare mennesker, for pokker, svarer Tanja Larsson på spørgsmålet om, hvad hun skal have resten af dagen til at gå med. Foto: Kenn Thomsen

Eksklusivt interview: 25 minutter i røret med det nybagte folketingsmedlem

Det er efterhånden mange måneder siden, der var folketingsvalg. Nogle dage efter den lange nat i juni stod det klart, at Tanja Larsson lige netop ikke fik nok stemmer til at sikre sig en plads i folketingssalen.

Avisens udsendte fangede Tanja Larsson få timer efter, at hun selv havde fået nyheden om, at hun har fået en plads i Folketingen med første arnejdsdag 1. oktober. Det kom der et 25 minutter langt telefoninterview ud af, som kan læses her.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her