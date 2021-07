Ejer efter voldsom brand: - Sådan går det nu

Brandtomten står i dag tilbage på grunden. Foto: Kathrine Harvey

Faxe - 07. juli 2021 kl. 14:49 Af Kathrine Harvey Kontakt redaktionen

Lørdag 12. juni ved middagstid udbrød der brand hos møbellakererfirmaet House of Paint på Industrivej i Rønnede. Hele eftermiddagen arbejdede brandfolk fra de to lokale brandstationer på at få slukket branden og tømt huset, så der ikke opstod brandlommer efterfølgende.

Avisen mødte ejer Tim Zacho uden for det brændende hus.

- Jeg var taget ind for at arbejde, fordi vi har så mange ordrer, der skal være færdig til på mandag. Lige pludselig kunne jeg lugte røg, og jeg arbejder ellers med maske på. Så så jeg, at det begyndte at ryge fra gulvet i vores malerkabine. Jeg prøvede at slukke ilden med en vandslange, men kunne godt se, at det kunne jeg ikke. Så kom folk rendende ind i huset og sagde, at jeg skulle ud, så her står jeg. Og kan se hele min hverdag brænde op derinde, sagde en tydeligt påvirket Tim Zacho på dagen.

Han var alene derinde og kom ikke noget til under branden.

Hændeligt uheld Nu, en lille måned senere, er hændelsen kommet lidt på afstand, men fremtiden er stadig uvis, fortæller Tim Zacho.

- De har været nogle lange uger og op ad bakke. Jeg har ikke fået noget at vide om, hvad der var årsag til branden, men min forsikringsmand sagde, at politiet havde sagt, at det var et hændeligt uheld, siger Tim Zacho.

Vicepolitiinspektør Allan Holm, leder af lokal efterforskning i Sydsjællands- og Lolland Falsters Politi, oplyser til avisen, at sagen er henlagt hos politiet.

- Det betyder, at vi på baggrund af de afhøringer og undersøgelser af stedet, der har været foretaget i forbindelse med branden, kan lukke sagen. Vi kan konstatere, at ilden er opstået i noget teknik, i den malerkabine, der stod derinde, og vi kan sige, at der ikke er foregået noget kriminelt, siger han.

Svært at finde nyt lokale I øjeblikket leder Tim Zacho og hans medarbejdere efter nye lokaler til møbellakerervirksomheden.

Det er dog nemmere sagt end gjort.

- Det hele er brændt ned, så vi skal starte fra nu, men det er svært at finde nye lokaler. Vi er en klasse tre-virksomhed, når det gælder miljøudledning, så derfor skal vi havde fundet et sted, hvor vi kan være der lever op til kravene. Hvis alt går vel, så har vi måske et lokale i Præstø, som vi kan overtage til september, men det er ikke helt afklaret endnu. Hvis vi får det lokale, så kan vi måske være i gang igen til oktober, siger Tim Zacho.

Overvældende Han glæder sig over de mange positive tilkendegivelser, han og medarbejderne og familien har fået ovenpå branden.

- Det er væltet ind med beskeder og opringninger, siden branden. Hold op, hvor er der mange, der har tænkt på os. Hvor har det været dejligt. Det vil jeg gerne sige tak for, siger Tim Zacho.

Han og holdet hos House of Paint har altså fået en forlænget sommerferie, men de glæder sig til at komme i gang igen.

- Vi har selvfølgelig måtte annullere alle vores ordre, så vi håber, at kunderne kan huske os, når vi vender tilbage. Og vi skal have indkøbt al vores udstyr igen, og der er lang leveringstid på dem - dels på grund af corona, og dels fordi mange holder sommerferie. Men vi kan ikke sætte os ned og skrige. Vi må bare videre, og det begynder da at lysne, konstaterer han.