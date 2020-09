Se billedserie Pigerne fra erhvervslinjen i 10. klasse så til, imens Louise Würtz viste, hvordan man tilpasser kantflisestenene i en belægning. Foto: Nikolaj Rasch Skou

Efterspørgsel på brolæggere

Faxe - 10. september 2020 kl. 14:12 Af Nikolaj Rasch Skou Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

10. klassernes erhvervslinje besøgte Würtz Brolægning og Anlæg A/S, hvor eleverne øvede sig i at lægge sten.

De er ude i al slags vejr. Arbejdet foregår på knæene eller på en skammel, og alle 32 ansatte hos Würtz Brolægning og Anlæg A/S i Rønnede er mænd, også de fem lærlinge.

- I dag har vi maskiner, der kan nedlægge løse flisesten i store firkanter, men det er stadig hårdt håndarbejde at lægge chaussestenene, siger Louise Würtz.

Hun er gift med brolægger René Würtz og sammen ejer og driver de Würtz Brolægning og Anlæg A/S i Rønnede, der også er en kloakmester- og entreprenørvirksomhed, som fx anlægger rundkørsler.

Den lokale virksomhed har i denne uge sagt ja tak til at få besøg af elever fra folkeskolernes 7. klasser, der var på besøg mandag, og i går kom 10. klassernes erhvervslinje, som Louise Würtz først gav et oplæg om virksomheden, og så blev piger og drenge ellers sat til at lægge sten ned i sand, som de selv hentede i trillebøre og stampede hårdt sammen.

- Når I har hentet gruset, så trækker I af (glatter det ud, red) og så lægges de hele fliser. Bagefter skærer I stenene i kanterne til, forklarer Louise Würtz og viser pigerne, hvordan man med et hårdt fodtramp skærer flisestenene over med en skæremaskine.

- Brolæggerne kan gøre det med håndkraft, men det kan jeg altså ikke, siger hun og overlader maskinen til Louise Nielsen, der lægger en flise ind og hugger et stykke af den, som desværre ikke viser sig at over holde det Louise Würtz kalder »dansk standard«, som betyder, at man højst må fjerne en tredjedel af stenen, når den tilpasses belægningen.

- Det er sjovt at prøve noget helt andet, men min plan er at blive pædagog, siger Louise Nielsen.

Mange muligheder

Ovre hos drengene lægges der chaussesten, altså de små brosten, som lægges i fortov, og de skal bankes ned i gruset. Kunsten er at få dem lagt i samme højde og med så små fuger, altså mellemrum, som muligt.

- Jeg tænker over mulighederne, men har ikke besluttet noget endnu, siger Malik Hansen, imens han hamrer en sten ned i gruskassen.

- Der er stor efterspørgsel på de unge mennesker, fx her i brolæggerfaget. Virksomhederne skal bruge gode lærlinge, og vi skal præsentere faget for eleverne, siger Ole Hilden, der er erhvervsplaymaker i Faxe Kommune.

- Det er vigtigt, at skolerne og virksomhederne samarbejder om erhvervsbesøg for eleverne, så de kommer ud og ser de job man de job og uddannelser, man kan vælge imellem. Særligt her i Faxe Kommune, hvor næsten hver anden af de private virksomheders ansatte er faglærte, men det kun er cirka hver fjerde af de unge mennesker, som vælger en faglært uddannelse, siger Ole Hilden, der glæder sig over, at Nordea Fonden støtter et treårigt projekt med 1,4 millioner kroner, som skal fremme flere faglærte i Faxe og Næstved kommuner.

- Foreløbig har vi en aftale med Faxe Kalk, og senere skal vi også ud og snuse til de klassiske håndværksfag som elektriker og tømrer, siger han, imens elevernes arbejde bliver bedømt af Louise Würtz, der desværre dumper de skæve belægninger.

- Det kræver mange års øvelse at blive uddannet til brolægger, konstaterer hun.