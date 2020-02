Send til din ven. X Artiklen: Efterskolens næste skridt: Penge-indsamling Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Efterskolens næste skridt: Penge-indsamling

Faxe - 13. februar 2020 kl. 11:15 Af Cecilie Hänsch Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Faxe Kommunes plan- og kulturudvalg valgte forleden at skrotte forslaget til lokalplan for området ved Håndværkerhøjskolen. En lokalplan, der ville gøre det muligt at bygge boliger i parken bag skolen - og dermed bremse arbejdet for at etablere en efterskole i bygningerne.

Forkastningen af lokalplanforslaget bliver modtaget med meget stor glæde hos bestyrelsen for Haslev Efterskole.

Formand William Markussen fortæller i et brev til skolekredsens mange medlemmer, at der fra bestyrelsen er tak til politikerne for at ændre tilgangen til området.

- Vi glæder os over, at der fra udvalget nu ligger en udtalelse om at ...»området ligger centralt i Haslev og har væsentlig betydning for hele skoleområdet på Skolegade samt områderne ud til Skoleengen. Den fremtidige anvendelse af området bør derfor drøftes i et større perspektiv«.

Det er dog ingen hemmelighed, at en fjernelse af lokalplanforslaget ikke er eneste hurdle forud for ibrugtagningen af Haslev Efterskole. Der mangler kort sagt stadig penge. Rede penge.

Derfor har bestyrelsen også beholdt arbejdshandskerne på.

- Nu forestår et større arbejde med at skaffe kapitalen til etableringen af efterskolen, konstaterer William Markussen.

Og det er ikke alene store fonde, der forventes at spæde til realiseringen af Haslev Efterskole:

- Ud over ansøgninger til fonde og virksomheder vil vi også på baggrund af mange opfordringer igangsætte en indsamling blandt efterskolens medlemmer samt Faxe kommunes borgere generelt, forklarer William Markussen.

Er man interesseret i fremtiden for Haslev Efterskole, så kan man allerede nu sætte kryds i kalenderen tirsdag 21. april klokken 19 - der holdes nemlig generalforsamling i Haslev Efterskole - på Emmaus.

