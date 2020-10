Efterårstur i den spæde skov

Onsdag den 14. oktober fra klokken 10 til 11 og 11 til 12 er Faxe Kommunes naturvejleder Louise H. H. Villumsen vært for en lille vandretur for interesserede i den nye Haslev Folkeskov.

- Der er plads til 20 deltagere pr. tur og tilmelding er nødvendig, for at vi kan sikre afstand. Undervejs vil jeg fortælle om tankerne bag folkeskoven, siger Louise H. H. Villumsen om efterårsturen i den nye natur, hvor urterne lige nu overgår træerne. Tilmeldingen skal ske via place2book eller hos naturvejlederen på e-mailen naturvejleder@faxekommune.dk eller telefonnummer 24 99 14 75.