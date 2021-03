Efter tragisk drukneulykke i åben branddam: Det sker der nu

Den 62-årige mand fra lokalområdet blev fundet livløs i vandet, og en repræsentant for den afdødes familie oplyste onsdag eftermiddag til avisen, at den 62-årige ifølge sygehuset havde fået en blodprop, inden han rullede ned i vandet.

- Siderne er så stejle, at en person ikke selv kan komme op derfra, og nu er der så sket en dødsulykke. Der hænger ikke engang en redningskrans ved kanten, og problemet er, at der mangler afskærmning. Stisystemet er en del af skolevejen, og når du kommer cyklende og runder det 90 graders sving, der er, så kan du nemt ende nede i vandet, sagde Marianne Ørgaard til avisen for to dage siden.