Efter mulig forgiftning: Ffamilie vil ikke tilbage til flygtningebolig

Familien, der er kvoteflygtinge fra Congo, talte far, mor og ni børn, da de kom til Danmark, men to af børnene mistede livet og to andre måtte igennem en levertansplantation på grund af forgiftningssymptomerne. Ulykken skete den 19. oktober og de syge børn er stadig indlagt på Rigshospitalet. Nu anbefaler lægerne, at familien får en bedre bolig af hensyn til de to piger, end den nuværende på det tidligere seminarium i Haslev. Den nuværende lejlighed består af to værelser, hvor hele storfamilien bor.