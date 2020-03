Se billedserie - Det er fint nok, at man har udsat moms, men hvor skal pengene komme fra, når der ikke omsætning?, spørger Ib Elberg, der er formand for Faxe Erhvervsforening. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Efter lukning af caféer og frisører: - Konsekvenserne er uoverskuelige

Faxe - 18. marts 2020 kl. 11:51 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Solcentre, tatovører, frisører og barer skal den næste tid holde lukket, mens restauranter og caféer udelukkende må tilbyde take-away.

Derudover skal åbne butikker og forretninger sikre, at alle sundhedsmæssige anbefalinger bliver fulgt, at der er håndsprit nok, samt mindst fire kvadratmeter gulvareal per kunde.

De nye politiske tiltag, som blev præsenteret på et pressemøde tirsdag aften, får store konsekvenser for erhvervslivet, og lokalt er flere frisører og restauranter i både Faxe og Haslev nu lukket mere eller mindre ned.

Formanden for Haslev Handelsstandsforening, Channie Kjær Lassen, fortæller også, at flere andre butikker nu er begyndt at skære ned på åbningstiderne. I hendes egen butik Frederiks Villa har hun valgt lukke klokken 16.00 i dag onsdag.

- Jeg kan mærke på dem, der står i butikkerne, at de også skal passe på sig selv og holde sig hjemme, fortæller Channie Kjær Lassen.

Afventer time for time Hun håber kraftigt på, at politikerne på Christiansborg er klar med en økonomisk håndsrækning til de butikker, som nu er tvunget til at lukke, og de mange andre butikker, hvis omsætning er dykket voldsomt.

- I forlængelse af sådan en udmelding er der nødt til at komme en hjælpepakke for de mennesker, som lukker ned, men det sagde politikerne også, at de arbejdede på. Personligt er jeg nok den sidste, som lukker, for jeg er nødt til have en omsætning, forklarer Channie Kjær Lassen og fortsætter:

- Problemet er, at når hjælpepakken ikke er kommet endnu, står vi time for time og afventer. Men jeg tænker, at der kommer et eller andet, og hvis der kommer noget mere økonomi, kunne vi godt lukke ned kollektivt.

Hun kalder det skrækkeligt for de frisører, som nu må lukke helt ned, men formanden for Haslev Handelsstandsforening forstår godt, at der bliver taget nye midler i brug, og at situationens alvor bliver italesat, eksempelvis af dronningen.

- Jeg håber, at folk bliver lidt mere bange. Eksempelvis har jeg set flere seniorer på gaden, og det er jo uhørt, for de burde blive hjemme. Der er bestemt behov for budskabet om at tage situationen alvorligt.

Channie Kjær Lassen havde dog også en positiv oplevelse tirsdag, da de erhvervsdrivende i handelsstandsforeningen talte sammen. Her blev der talt om, hvad der skal ske, når man er kommet nogenlunde ud på den anden side af coronavirussen, og hvordan butikkerne får folk på gaden igen.

- Det var fedt at opleve, at folk var idérige og havde tanker om, hvordan vi får gang i det hele igen på den anden side. Jeg tror også, at folk får et behov for at komme på gaden igen, siger hun.

Sender ansatte hjem I Faxe er man ligeledes meget påvirket af de seneste tiltag og forbud, selvom formanden for Faxe Erhvervsforening havde forventede endnu voldsommere tiltag.

- Vi forventede, at det ville komme, og vi havde også forventet, at der måske lige frem ville komme udgangsforbud, men det var ikke tilfældet, siger Ib Elberg, der også ejer Din Tøjmand på Torvegade.

Butiksindehaveren har dog alligevel valgt at sende sine ansatte hjem for at blive alene i butikken.

- Jeg tager forskud på, at vi i weekenden formentlig kommer med i den pulje, som skal lukke ned, siger Elberg.

Hvordan kommer det her til at påvirke Faxes restauranter og frisører eksempelvis, som nu må lukke ned?

- Det altoverskyggende er jo økonomi og kunne få finansieret varegæld, vores moms, og hvad der ellers skal til. Det er fint nok, at man har udsat moms, men hvor skal pengene komme fra, når der ikke omsætning? Det er det springende spørgsmål, fastslår Ib Elberg og uddyber:

- Lønkompensation er fint, men der skal økonomi til, for at butikkerne kan overleve. Vi er glade for henstand, men man skal også være opmærksom på, at hvis folk er afventende, når tingene er normaliseret igen, så vil mange af os bløde. Det er uoverskuelige konsekvenser.

Tænker på samfundet Formanden for Faxe Erhvervsforening håber nu på en konkret økonomisk indsprøjtning, som kan holde hånden under butikkerne. Ib Elberg foreslår eksempelvis, at man kan tilbageføre moms fra marts til butikkerne.

- Hvis man gjorde det, ville mange kunne overleve, for det dækker 3. kvartal, som er inklusiv moms fra julehandlen, og det vil kunne hjælpe mange af de nødlidende butikker, siger han.

Ib Elberg tænker dog også på de andre mennesker og brancher landet over, som ligeledes er ramt i den ekstraordinære situation.

- Vi er nødt til at tænke på samfundet som helhed, for det er en katastrofesituation. Men vi kan ikke lave om det, så der er ikke andet end at vente til det forhåbentlig ændrer sig til noget positivt igen.

Klokken 12.00 i dag onsdag er der indkaldt til endnu et pressemøde, hvor regeringen vil præsentere nye initiativer på det økonomiske område.

Det midlertidige forbud imod de liberale erhverv varer i første omgang indtil den 30. marts.