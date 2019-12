Borgmester i Faxe Kommune, Ole Vive (V). Foto: Thomas Olsen

Efter 14 solcelleanlæg stopper kommunen på grund af særregler

Faxe - 03. december 2019 kl. 10:00 Af Alexandra Mollerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De sidste seks år har to solcelleanlæg været slukket, fordi der var tvivl om, hvorvidt de var ulovlige eller ej. Solceller på taget af byens kommunale institutioner stopper her.

For elforsyningslovens ændringer fra 2013 har gjort det til en alt for omstændig affære at skulle generere grøn strøm. Sådan lyder det fra Ole Vive (V), borgmester i Faxe Kommune.

- Vi investerer altså ikke i flere solcelleanlæg, og det er på grund af det bureaukratiske vrøvl i den lov. Det gør det også endnu mere sort, at der ikke er et ens regelsæt for alle. Der er et for kommunerne og et helt andet for regioner og staten, selv om vi alle er offentlige instanser, siger borgmesteren.

Anderledes vilkår Faxe Kommune nåede at investere i 14 solcelleanlæg, inden reguleringerne i elforsyningsloven i 2013 gjorde det hele mere kompliceret.

- Der er regler for, at der skal laves et selvstændigt selskab for hvert solcelleanlæg. De anlæg vi sætter op er i beskedne størrelser, og når vi så skal ind og oprette et selvstændigt selskab med alt, hvad det har med sig af revisorer, vedtægter og så videre, så bliver det vanvittig dyrt, siger Ole Vive.

De seneste seks år har seniorkonsulent i Faxe Kommune, John Birkegaard brugt adskillige timer på at få lovliggjort to solcelleanlæg, som ved en fejl blev registeret som ulovlige.

- Det der har været så problematisk var, at der pludselig var tvivl om, hvornår to af vores solcelleanlæg blev tilmeldt. For hvis de blev det før 28. juni 2013, var der ikke et krav om selskabsudskillelse, men de stod som registreret for sent, og derfor skulle de selskabsudskilles, siger John Birkegaard

Solcelleanlæggene på Førslev Skolevej 9 i Haslev og på Postvej 6 i Fakse Ladeplads har derfor været slukket indtil for ganske nyligt, hvor John Birkegaard har fået overbevist Energistyrelsen om, at de var korrekt tilmeldt, siger han.

Strømmens vej Reglerne om særlige selskaber til hvert enkelt solcelleanlæg, gælder kun kommunerne og ikke staten, regionerne eller private virksomheder. De kan frit sætte solceller op uden at skulle oprette et selskab.

Når en kommune sætter et solcelleanlæg op på en kommunal bygning, skal det registreres som et selvstændigt selskab. Selskabet skal på den måde sælge den egenproducerede strøm til egne institutioner med elafgift og PSO oveni.

Det betyder derfor også, at alt administrationen bag med eksempelvis revisorer følger med, og det bliver for dyrt.

- Vi driver forholdsvist små solcelleanlæg, som primært er placeret på daginstitutioner, skoler og sportshaller. For et lille anlæg på eksempelvis 6kW ville vi almindeligvis kunne være i stand til at bruge det hele selv. Og hvis vi sælger noget, er det så lidt, at det næsten er uden betydning, siger John Birkegaard.

