Thomas Eriksen blev søndag fyret efter 11 år som kommunaldirektør i Faxe Kommune. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Efter 11 år: Kommunaldirektør pludselig fyret

Faxe - 09. marts 2020 kl. 12:27 Af Morten Chas Overgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Thomas Eriksen er ikke længere kommunaldirektør i Faxe Kommune.

På et møde i økonomiudvalget valgte politikerne nemlig at indstille til byrådet, at man opsiger samarbejdet med kommunaldirektøren gennem 11 år med omgående virkning.

Fyringen kommer efter et økonomiudvalgsmøde, hvor det står klart, at økonomien i Faxe Kommune står overfor et kæmpe problem. Regnskabet for 2019 viser nemlig et driftsmæssigt underskud på 21 millioner kroner, og fremtiden ser ikke lysere ud.

Det foreløbige budget for 2020 viser nemlig et forventet underskud på driften på hele 31 millioner kroner, og det splittede politikerne i udvalget.

Socialdemokratiet og Enhedslisten mente nemlig, at man skulle holde økonomichefen og fagdirektøren ansvarlige for ikke at have råbt vagt i gevær, mens Venstre, Dansk Folkeparti og Borgerlisten altså pegede pilen hen imod kommunaldirektøren.

Det efterlader nu Faxe Kommune med en stor økonomisk udfordring og en ledig stol på kommunaldirektørens kontor.