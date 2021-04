Haslev Fjernvarme har besluttet, at der skal opføres et nyt flisværk til 111,7 millioner kroner, og det har fået halmleverandørerne til regnemaskinerne.Foto: Thomas Olsen

Dyrt fjernvarmeværk er godkendt

Faxe - 21. april 2021 kl. 09:03 Af Nikolaj Rasch Skou Kontakt redaktionen

Haslev Fjernvarmes forbrugere har godkendt, at der bygges et nyt varmeværk til 111,7 millioner kroner.

Først var prisen 70 millioner kroner. Siden steg den til 110 millioner, og på generalforsamlingen i Haslev Fjernvarme 14. april 2021 vedtog et stort flertal af deltagerne (23 stemmer for og tre imod) bestyrelsens forslag om at opføre nyt flisværk til en samlet anlægssum på maksimalt 111,7 millioner kroner.

Bestyrelsen blev samtidig bemyndiget til at til indgå aftaler om opførelse af det nye flisværk.

Investeringsgrænsen på 111,7 millioner kroner skyldes, at en endnu højere pris vil overskride, hvad der kan forsvares i en samfundsøkonomisk beregning.

Haslev Fjernvarmes bestyrelse har modtaget flere henvendelser fra de halmleverandører, som fremover vil miste indtægten på at sælge halm til varmeværket, når der er bygget en ny træfliskedel.

75 millioner kroner Halmleverandøren Karl Johan Thomasen har tidligere sagt til avisen, at Linka Maskinfabrik ville kunne opføre et kombineret halm- og flisvarmeværk til i omegnen af 45 millioner kroner, og i den seneste skrivelse til Haslev Fjernvarme fortæller han og Poul Fritzner, der er formand for Østdanske Landmænd, at et nyt overslag fra Linka lyder på en totalinvestering til 75 millioner kroner.

Udover prisen, så har debatten om Haslev Fjernvarmes brændsel også handlet om det miljømæssige CO2-perspektiv.

Lokalt dyrket halm har en vækstsæson på et enkelt år, mens træflis kommer fra skove, der har været mange årtier om at vokse op.

Desuden er der ikke nogen garanti for, at det vil være træ fra de lokale skove hos eksempelvis Bregentved og Gisselfeld, der bliver brændt af. Haslev Fjernvarmes formand Brian Hebel Andersen udtalte således i avisen 12. januar i år:

- Der er masser af lokal flis, men hvad nu hvis det er billigere at købe flis i Sydamerika eller Baltikum, selv om det skal sejles hertil. Hvad gør vi så? Det er jo et dilemma, hvor der skal vælges mellem miljø og penge.

Fravælges alternativet? Avisen har i denne uge spurgt Brian Hebel Andersen, om Haslev Fjernvarme fartsat overvejer valget mellem den dyreste kedel til træflis eller den biligere kombinationskedel.

Han svarer pr. e-mail, at Haslev Fjernvarme holder bestyrelsesmøde 28. april og vil vende tilbage derefter.

Haslev Fjernvarme leverer i dag varme til knap halvdelen af Haslevs husstande.

Flertallet af dem uden fjernvarme har eget naturgasfyr, og Christiansborg har tidligere meldt ud, at naturgasnettet skulle afvikles, men der har senest været talt om, at naturgasnettet fremadrettet skal fyldes med biogas, når der slukkes for Nordsø-gassen.

Ifølge avisens oplysninger, så vil et nyt fjernvarmeværk i Haslev da heller ikke blive dimensioneret til at kunne dækket hele Haslevs varmebehov.