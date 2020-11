Du skal ikke tro du er noget - i Litteraturcafeen...

Forfatter og foredragsholder Erik Lindsø fortæller om den fiktive by Jante, hvor 10 bud fødtes. 10 bud, hvoraf det første var: Du skal ikke tro, du er noget.

Udgangspunktet er Aksel Sandemoses roman ,,En flygtning krydser sit spor" (1933). Lindsø mener, at Sandemose om nogen har undersøgt og kortlagt årsagerne til, at vi handler, som vi gør, mod os selv og hinanden, når snæversyn og smålighed tager overhånd - og når det vigtigste, vi har, er det vi har på hinanden.

Alle er velkomne i Litteraturcafeen, og det er ikke en forudsætning, at man har læst bogen. Efter første del af foredraget er der traktement - brød og vin - og derefter er der mulighed for spørgsmål og debat. Det koster 100 kr. at være med.