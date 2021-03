Du kan støtte B&W Live ved at stemme på dem

Se billedserie Foto: Nikolaj Rasch Skou

Faxe - 27. marts 2021 kl. 06:58 Af Nikolaj Rasch Skou Kontakt redaktionen

Entusiasterne bag genskabelsen af det legendariske spillested Axelhus har brug for, at du stemmer på B&W Live.

Der er halvanden millioner kroner på spil, og mere end 1.300 mennesker havde i går været på nettet for at stemme på, at B&W Live skal have pengene fra Realdania, der uddeler dem i kampagnen »Underværker«.

Og der er kommet en masse positive støtteerklæringer fra 58 borgere, Anne Voss skriver fx:

»Det bliver et genialt sted at opleve levende musik i. Dette sted er bestemt bevaringsværdig og emmer af nostalgi«

- Der er rigtig mange ting, som vi har behov for. Lys, lydanlæg, lyddæmpning og varme er helt nødvendigt, men som den allerstørste investering har vi også behov for en elevator til gangbesværede, for huset er fyldt med trapper alle vegne, siger Morten Lundhøj, der er bestyrelsesmand i foreningen B&W Live.

Missionen er, at Haslev store gamle diskotek, der har været tomt i mere end 10 år, skal rejse sig fra støvet og i løbet af fire genopstå som et regionalt spillested, der kan tiltrække et musikelskende publikum fra et stort opland.

- Fra 1970 til 1993 var Axelhus spillested. Navnet kom af, at det oprindeligt var her, at hestespandene med vogne på hjulaksler ankom til rejseladen. Der var hotelværelser ovenpå. Der kunne lukkes over 800 mennesker ind dengang. Dansktoppen er også blevet sendt herfra, og Hans Otto Bisgaard skaffede mange bands til Haslev dengang, fortæller foreningens kasserer Henrik Holmgaard, da han igen er tilbage i den store sal. Næstformand Henrik Pommergaard er der også, og de tre herrer har alle gode minder om vilde koncerter på Axelhus i deres ungdomsår.

- Dengang kom folk fra Køge, København og Næstved til de store koncerter, og der var åbent torsdag og fredag i det lille diskotek. Det var dengang, hvor Haslev var en skoleby, som var fyldt med unge mennesker, husker Morten Lundhøj.

- Det var Bent, der drev Axelhus. Han var rigtig dygtig, han spillede engelske DJ´s dengang. Det er et rigtig godt hus på over 2.000 kvadratmeter med masser af muligheder, og salen er 800 kvadratmeter, siger Henrik Pommergaard.

- Den er bygget som teatersal med en stor dyb scene, der hælder ud imod publikum, så du også kan se de bagerste artister. Det er helt perfekt, og vi har nu fået lov til at lukke op til 567 personer ind, men så mange kommer der jo ikke hver gang, så vi skal have sat noget lyddæmpning op, siger Henrik Holmgaard, der er ansvarlig på musikprogrammet, hvor Back to Back og Zididada er indskrevet på efterårets program.

- Jeg glæder mig særligt meget til, at vi 16. oktober skal huse Passion Oranges første koncert siden 1997. Det bliver deres allerførste koncert efter gendannelsen, fortæller han.

B&W live, som huset nu hedder, vil åbne Fajance Bar i stueetagen. Det er et lille lokale på cirka 100 kvadratmeter, hvor der hver onsdag skal være livemusik i hjørnet.

Åbningstiderne bliver til klokken 2, og bagefter kan man gå på Bykroen.

Masser af muligheder Karnappen er et lokale på 45 kvadratmeter, og Roseland er en store sal på 265 kvadratmeter med scene. Og nedenunder har Restaurant Steingrim Kælders lejet sig ind, og de vil være en del af huset på den måde, at de kommer til at lave maden til bryllupper, konfirmation og andre fester ovenpå.

Haslev Rock er også en del af B&W Live, og der er flere øvelokaler og backstagefaciliteter i det store hus, hvor der er planer om comedy, foredrag, teater, udstillinger og udlejning til blandt andre en danseskole og flere foreninger.

Du kan melde dig ind i foreningen og støtte arbejdet på www.bwlive.dk.

