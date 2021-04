Alle kan deltage i landsindsamlingen for Kræftens Bekæmpelse.

Du kan også bekæmpe kræft på søndag

Faxe - 06. april 2021 kl. 11:05 Kontakt redaktionen

Flere danskere overlever i dag deres kræftsygdom, blandt andet takket være forskning.

Danske kræftforskere gør hele tiden fremskridt, og det betyder, at færre i dag dør af kræft og flere lever længere.

Kræftens Bekæmpelses Landsindsamling 2021 løber af stabelen søndag 11. april. Her vil de frivillige indsamlere i Faxe Kommunes tre indsamlingsdistrikter ringe på døren, for vi er i gang med at planlægge en "fysisk" indsamling.

- I Kræftens Bekæmpelses Lokalforening i Faxe håber vi på, at alle ruterne bliver besat, men selv om vi har en stor del trofaste indsamlere, som allerede har meldt sig, vil vi opfordre flere til at melde sig, for der stadig en del ledige ruter, siger Susanne Ulk.

I distrikt Faxe (Faxe by, Karise og Faxe Ladeplads) er det Susanne Pedersen, som er indsamlingsleder. Hun kan kontaktes på telefon 29 23 00 01 og e-mailen guldagervej11@gmail.com

I distrikt Rønnede (Rønnede og Dalby) er Lise Østergaard indsamlingsleder. Lise kan kontaktes på telefon 28 96 35 06 og e-mailen Lise@isaphil.dk

Anne Lindholm er indsamlingsleder i distrikt Haslev (Haslev, Førslev, Terslev, Bråby og Skuderløse). Hun har telefonnummer 23 93 95 10 og e-mailen alindhom3@gmail.com

Man kan også melde sig som indsamler til Kræftens Bekæmpelse centralt på telefon 70 24 20 21 eller www.indsamling.dk

Pengene, der kommer ind ved landsindsamlingen, går til Kræftens Bekæmpelses arbejde med at yde gratis rådgivning og støtte til patienter og pårørende, til forskning og forebyggelse.

Overskuddet fra landsindsamlingen var i 2019 mere end 419 millioner kroner, hvoraf 60 procent går til forskning, 19 procent til patientstøtte, 18 procent til forebyggelse og tre procent til administration.

Kun tre procent af Kræftens Bekæmpelses indtægter kommer fra det offentlige. Resten afhænger af dig og andre, der vælger at støtte sagen, og som samtidig er med til at sikre, at færre får kræft, at flest muligt overlever kræft, og at mennesker, der er ramt af kræft, får et godt liv med eller efter kræft.