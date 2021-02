Du kan få et nyt job fra på mandag

Der er udsigt til, at de store elever kan komme i skole igen mandag den 1. marts. Derfor slås der nu flere stillinger op efter personale til at teste elever og lærere. I første omgang er der brug for at ansætte 10 mennesker til at hjælpe Sundhedsplejen, som lige nu udgør de »pode-teams«, som kører rundt til kommunens ansatte og laver kviktests to gange om ugen. For når skolerne genåbner, skal også lærere og elever tilbydes test to gange om ugen. Kommer alle fra 6. til 10. klasse tilbage i skole på mandag om en uge - og ikke kun de to ældste klassetrin, som regeringen også overvejer - skal laves op mod 7.000 tests om ugen på skolerne i Faxe Kommune.