Du kan lige så godt slukke smøgen med det samme. 1. juli indføres røgfri arbejdstid for alle ansatte i Faxe Kommune. Arkivfoto

Du har en måned til at slukke smøgerne

Faxe - 28. maj 2021 kl. 16:23 Af Cecilie Hänsch Kontakt redaktionen

- Enkelte udfordringer er så komplekse, at man ikke kan lade den liberale ideologi stå alene.

Med henvisning til partifællen Bertel Haarder, bakker byrådsmedlem Dorthe Adelsbech op om den stramning af rygepolitikken i Faxe Kommune, som et næsten enigt byråd vedtog torsdag aften.

Om en måned må kommunalt ansatte ikke ryge i arbejdstiden. Og det er sådan set lige gyldigt, om de arbejder hjemme, på en skole, sidder i bilen på vej fra borger til borger - eller passer rabatterne langs vejen.

- Fra Borgerlistens side kan vi kun henstille til, at vejledningen bliver så klar og entydig som muligt. Ellers bliver det svært for ledelsen at håndhæve det, supplerer René Tuekær.

På Faxe Kommunes hjemmeside ligger allerede en såkaldt FAQ - ofte stillede spørgsmål - om det udvidede rygeforbud, der altså træder i kraft 1. juli.

- Sagen ligger i forlængelse af vores budgetaftale for 2021. Personalet har derfor relativt længe vidst, at det her var på vej, ligesom det længe har været aftalt, at den nye rygepolitik træder i kraft 1. juli, siger borgmester Ole Vive.

- Aftalen har også været forbi vores hoved-MED-udvalg. Men det er i sidste ende os politikere, der skal vedtage politikken, tilføjer han.

- Vi har valgt »Røgfri arbejdstid«, fordi det giver det klareste snit - med så få fortolkningsmuligheder som muligt, supplerer han.

Plat-mageri Liberal Alliances Mikkel Dam er ikke tilhænger. Som den eneste i byrådssalen stemmer han imod forslaget. Af flere årsager:

Røgfri arbejdstid Med stemmerne 23-1 vedtog Faxe Byråd torsdag aften at kommunalt ansatte fra 1. juli er omfattet af »Røgfri arbejdstid«.

Hidtil har kommunalt ansatte været omfattet af »Røgfri arbejdsplads«.

Ændringen er i korte træk, at man som ansat i Faxe Kommune ikke må ryge mens man er på arbejde. Heller ikke i pausen.

Eneste undtagelse er, hvis man er ansat med selv-betalte pauser. I givet fald kan man forlade den kommunale matrikel og ryge for egen regning.

- I Liberal Alliance anerkender vi, at vi er med i budget-aftalen, hvor forslaget her også var med. Men vi kan ikke stemme for forslaget. Vi mener nemlig, det er moralsk plat-mageri og en klapjagt på rygere. Og så indeholder forslaget elementer, der intet har med rygning at gøre, argumenterer Mikkel Dam.

- Vi stiller også spørgsmålstegn ved, at man lægger alle medarbejdere ned i den samme kasse, tilføjer han.

- Jeg kan for eksempel ikke se et problem i, at medarbejderen i Park og Vej tager sig en smøg i sin pause ude i rabatten, konstaterer han.

Han ønsker sig i stedet en rygepolitik, der tager hensyn til de medarbejdere, der arbejder hjemme og til nikotin-præparater uden røg - blandt andet.

- I følge Kræftens Bekæmpelse, så findes der ingen sammenhæng mellem nikotin og kræft, siger Mikkel Dam.

De glemte poser Mens de fleste både kan se og lugte en tændt cigaret, så forholder det sig anderledes med de såkaldte nikotin-poser, som især unge er begyndt at bruge. De falder mellem to stole i lovgivnings-mæssig sammenhæng.

- Der er mange, der taler om snus, men det forstår jeg ikke, for snus er forbudt i Danmark. Til gengæld er der ingen lov, der regulerer brugen af nikotin-poser, siger Mikkel Dam.

- Og det er nok dem, der tænkes på, når der i forslaget her står snus, tilføjer han.

En sejr for sundheden Fra snart sagt alle andre sæder i byrådssalen er der ros til den strammere rygepolitik.

- Røg er den enkeltfaktor, der har størst indflydelse på kræft. Det er vigtigt, at vi kan gøre noget for at højne vores borgeres sundhed, siger Camilla Meyer (A).

- Mon ikke eftertiden vil være forundret over, at det overhovedet var en udfordring at vedtage den strammere rygepolitik. For os i Venstre er »Røgfri arbejdstid« en helt naturlig forlængelse af lovændringen fra 2007, siger Dorthe Adelsbech.

- Jeg synes det er helt naturligt, at vi også regulerer her, ligesom vi for eksempel regulerer om du må drikke alkohol i din arbejdstid, tilføjer hun.

Røgfri generation Socialdemokraternes Steen Andersen blev selv røgfri for halvandet år siden. Også han støtter vedtagelsen af »Røgfri arbejdstid.«

- Jeg røg til min konfirmation da smøgerne blev sendt rundt. I skolen røg pedellen og inspektøren, i ungdomsklubben røg alle. Jeg har haft lyst til at stoppe mange gange, men det har hjulpet mig, at det efterhånden er blevet sværere at være ryger. Jeg kan kun anbefale, at man stopper med at ryge, siger han.

Håbet fra Kræftens Bekæmpelse er, at de næste årgange bliver røgfri generationer.