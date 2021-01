Se billedserie Sagen blev mandag behandlet af Faxe Forsynings bestyrelse. Der står ikke noget om, hvordan man skal få plads til flere nye beholdere, men der bliver brug for en mindre gårdsplads som denne, der har været udstillet på genbrugspladsen i Lynge, så borgerne kunne komme og tage mål. Foto: Allan Nørregaard

Du får flere affaldsbeholdere

Faxe - 28. januar 2021

Du og din familie skal snart sortere skrald i 10 forskellige fraktioner inde i og udenfor hjemmet.

Få dage før jul havnede regeringens nye affaldsbekendtgørelse i Faxe Forsynings postkasse.

Bekendtgørelsen kræver, at affaldet fremover skal sorteres ud i 10 forskellige fraktioner hjemme i din husstand.

- Det er en bunden opgave, at vi har en ny affaldsplan klar allerede i juli måned. Næstved Kommune har allerede startet et forsøg op. En del af problemstillingen er nemlig, at glasværket Ardagh Glass Holmegaard ikke kan bruge vores glasset fra vores MGP-indsamling, altså blandingen af metal, glas og hård plast. Det bliver alt for urent, og kal derfor i dag sendes helt til Polen, forklarer Faxe Forsynings formand Lars Folmann (DF).

Prisen for sorteringen, der skal få os til at brænde langt mindre affald, bliver høj pr. kilo. I udgangspunktet vurderer AffaldPlus nemlig, at potentialet i den nye ordning kun er vil være være procent.

- Det er den andel, der i dag er mælke- og juicekartoner, men med flere faktioner vil der med stor sandsynlighed blive genanvendt mere end de lidt mere end 50 procent affaldet, vi i dag genanvender, siger Faxe Forsynings administrerende direktør Marianne Almindsø Andersen.

Faxe Kommune har i dag ikke nogen storskaldsordning ved dit hjem, men det vil der komme med den nye affaldsplan.

- Vi får nu så meget pap leveret derhjemme med e-handel, at der sagtens kunne være en beholder bare til pap. Sådan en fylder meget og koster mere, end at vi indfører en ordning, hvor du kan ringe til os og få hentet papkassen fra dit nye tv, siger Marianne Almindsø Andersen.

Oplægget skal komme fra Faxe Forsyning, som herefter beder byrådet om at vedtage den nye skraldeordning. I Næstved Kommune betyder det iværksatte forsøg, at der er yderligere to nye affaldsbeholdere og en pose til brugt tøj - altså i alt fire beholdere og en ny sæk ved husstanden.