Druehøsten er gået i gang på Tuemosegård

Sukkerniveauet er vigtigt, fordi det bestemmer kvaliteten og hvor meget alkohol vinen kan opnå; og syreniveauet er vigtigt for at sikre friskhed i især hvidvinen og rosévinen.

- Hvis ellers vejret er med os, så vil hele efterårsferien gå med druehøsten. Vejret har også stor betydning under druehøsten - man kan ikke høste vindruerne, hvis det regner. Og kolde nætter duer heller ikke, for så er druesaften svær at få i gang med at gære, siger Simon Simonsen.