Sognepræst ved Øde Førslev, Teestrup og Bråby sogne, Solveig Ståhl-Nielsen er en af de præster, der vil være til stede i Haslev Kirke lørdag den 2. oktober. Foto: Haslev Kirke

Send til din ven. X Artiklen: Drop in-dåb i Haslev på lørdag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Drop in-dåb i Haslev på lørdag

Faxe - 30. september 2021 kl. 15:51 Af Nikolaj Rasch Skou Kontakt redaktionen

Kom direkte ind fra gaden og bliv døbt.

Det er tilbuddet fra præsterne i Haslev og omegnskirkerne, når de lørdag den 2. oktober mellem klokken 10 til 13 igen slår Haslev Kirke døre op til Drop in-dåb.

Initiativ skal være med til at gøre tærsklen til kirken lavere for personer i alle aldre, der ønsker at blive døbt. Med drop in-dåb kan man nemlig blive døbt efter en kort samtale med en præst.

Kristkirken på Vesterbro i København var i 2017 rammen om Folkekirkens første 34 drop in-dåbe, og siden har traditionen bredt sig ud i landet, hvor mange er glade for muligheden.

- Det kan være, at man har gået rundt i længere tid med et ønske om at blive døbt og er medlem af folkekirken, men ikke lige har fået gjort noget ved det. Med drop in-dåben er der ikke så langt et tilløb. Og det kan være med til at fjerne et par hindringer på vejen, siger sognepræst Anders Damkjer.

- Hvis nogen har gået med en forestilling om, at man forventes at holde en stor fest for hele familien, at dåben mest er noget for små børn, eller at den skal foregå foran hele søndagsmenigheden, så kan drop in-dåben kan også være en oplagt mulighed. Også for unge, der gerne vil konfirmeres, men som ikke er blevet døbt, tilføjer han.

Er man under 18 år skal ens forældre være med til dåben. Til drop in-dåb skal man medbringe ID, og hvis man ønsker det, to vidner med. Ellers vil der være to frivillige til stede som vidner ved dåben.

Drop in-dåben i Haslev Kirke er et samarbejde med Terslev, Øde Førslev, Bråby, Teestrup, Ulse, Vester Egede, Freerslev og Haslev kirker.